«Да кто я такая…»: Исповедь суперзвезды якутской эстрады 90-х Сарданы Осиповой

Журналист Любовь Готовцева опубликовала в соцсети серию постов-откровений о Сардане Осиповой — уникальном голосе якутской эстрады, чье имя гремело в 1990-е годы. Разговор был много лет назад, и получился настолько эмоциональным, что, по признанию автора, обе девушки рыдали навзрыд. Сардана предстала перед слушателями абсолютно открытым, скромным и доверительным человеком, пережившим сложные жизненные испытания.

О детстве, родителях и первых шагах в музыке

Детство будущей певицы было непростым. Семья часто переезжала (Тюнгюлю, Мирный, Павловск), а отношения между родителями были нестабильными:

«Сколько себя помню, у меня никогда не было дружной семьи, как у всех. Наш папа постоянно гулял, где-то пропадал… Мама же его очень любила и, конечно, страдала. Нам, детям, не хватало внимания родителей».

Именно в этот сложный период родились первые музыкальные шаги Сарданы, тесно связанные с матерью:

«Мама понемногу начала выпивать и порой, будучи пьяной, звала меня к своей постели и просила спеть. Я брала старенький песенник и убаюкивала ее, напевая песни Ноева, а она слушала и иногда указывала на мои ошибки, учила правильно петь. Это были мои первые шаги в музыке».

Позже, в четвертом классе, талант девочки заметил учитель музыки Олег Прокопьевич. Он выделил ее, бесплатно устроил в лагерь, где Сардану учили петь профессионально.

Страх сцены и комплекс неполноценности

Несмотря на очевидный вокальный дар, Сардана Осипова страдала от колоссальной застенчивости, корни которой уходили в семейные проблемы. Из-за отсутствия родительского надзора начались пропуски уроков, и какое-то время дети даже жили в интернатах:

«Выступления на сцене очень мешала моя стеснительность. У меня комплексы были гигантскими: я не как все, у меня нет нормальной семьи. Когда мне предлагали спеть, я просила выключить свет и пела только при полной темноте».

По этой причине в старших классах Сардана соглашалась выходить на сцену только в дуэтах или в паре с кем-то.

Большой успех и «непринятие» своей славы

В 1989 году Сардана вышла замуж. Профессиональный взлет произошел стремительно после победы на конкурсе «Кыыс Амма», где она завоевала Гран-при и путевку в Венгрию.

В 1993 году она вернулась в ансамбль «Кыталык». Песни Осиповой мгновенно полюбились публике. В 1994 году руководитель ансамбля Василий Винокуров организовал ее грандиозный сольный концерт «Сардана шоу» в Якутске, на самой большой сцене города — в Театре оперы и балета. Но сама артистка долго не могла принять свой статус:

«Осознание того, что я суперзвезда, не пришло. В голове сидели мысли: да кто я такая, таких как я пруд пруди, просто немножко повезло. Комплекс неполноценности мешал мне даже заболеть звездной болезнью».

Дома все было иначе. Пока на сцене гремели аплодисменты, в жизни была маленькая квартирка и муж Толя — рабочий в магазине, который любил выпивать, лишая жену и двух маленьких дочерей спокойного сна. Со временем Сардана поняла, что «тихо деградирует» рядом с человеком, с которым не осталось общих тем для разговора.

Пророческие кошмары, смерть матери и роковое полотенце

Особое, мистическое и трагическое место в жизни певицы заняли отношения с покойной матерью. Последние годы она вполне счастливо жила с одним вдовцом, у них был добротный дом и довольно много скота. Сардана с дочками проводила у них лето, поэтому в доме родителей осталось много их вещей, о чем певица впоследствии очень жалела.

В 1994 году на гастролях в Алдане Сардане приснился страшный сон, что у нее выпали все зубы, рот полон выпавших зубов. А наутро пришла весть, что ее мама умерла. Бросив все, она помчалась на похороны мамы.

Когда Сардана приехала, мама уже лежала в гробу. Женщины, которые ее обмывали, воспользовались полотенцем младшей дочери Сарданы и его же положили под голову покойной вместо подушки. Полотенце было яркое, с зайчиками, сразу видно, что детская вещь. Женщина до сих пор не понимает, как они могли такое сделать. Из-за стресса Сардана не догадалась вынуть полотенце дочери их гроба, она признается, что во время похорон была как в тумане. Но потом суеверия и страхи обрушились на нее. Она буквально тряслась над младшей дочерью, везде ходила за ней по пятам. В свои неполные три года девочка была очень музыкальной, все время пела, танцевала, была дружна со старшей сестрой. Лучистые глаза малышки смотрели на мир с восторгом. Девочку назвали в честь бабушки – Ирочкой.

Со временем Сардану отпустило, она постепенно успокоилась. Вот только изнурительные ночные кошмары преследовали ее: «Мама появлялась в моих снах, я стала плохо спать».

В этих страшных снах покойная мать являлась к певице и словно пыталась что-то забрать или потянуть за собой. Смысл этих леденящих душу сновидений раскрылся только тогда, когда произошла непоправимая трагедия с младшей дочерью Ирочкой.

Страшная трагедия

Самым тяжелым испытанием в жизни певицы стала потеря младшей дочери Ирочки. Сардана уехала в марте на выступления, отпустив дочек погостить к мужу и свекрови. В тот день девочки весь день играли на улице на холоде, и младшая сильно простудилась.

«У нее поднялась высокая температура, которая держалась два дня. Вызвали «скорую», а меня не известили, что дочка тяжело заболела. В больнице ей назначили антибиотики, а пенициллин ей был противопоказан. Папа и бабушка об этом не знали, а знающий врач в то время, к несчастью, отсутствовал. И моя малышка не перенесла. Ее крохотное сердце остановилось… Ну почему меня не вызвали, хотя бы не позвонили?! Я бы могла спасти своего ребенка!»

Только после этой страшной потери кошмары резко прекратились, оставив после себя тяжелое осознание связи между смертью матери и дочки:

«А мама сразу перестала мне являться в кошмарных снах, как только дочки не стало. Я во всем обвиняю ее, это она забрала с собой свою внучку. Я виню себя, что не вытащила из-под ее головы то злосчастное полотенце!»

После пережитого ужаса Сардана Осипова не стала устраивать экспертиз и выслушивать оправданий. Она просто ушла от мужа и от всех, замкнувшись в своем горе: «Я вообще не была в состоянии дальше жить. Я просто ушла в себя».

Сардана Осипова сейчас

Прошло много лет. Сегодня старшей дочери Сарданы уже 25 лет. Она замужем, живет в Майе и подарила певице двух прекрасных внучек — Сайаану и Күннэй.

После долгого перерыва Сардана Осипова вновь выйдет на большую сцену — 29 октября в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского (ДДН) состоится ее сольный концерт. Поклонники таланта Сарданы Осиповой имеют редчайшую возможность услышать любимую певицу вживую.