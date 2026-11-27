Несправедливо! Крик души морпеха-пулеметчика СВО — многодетного отца из Якутии

В редакцию SakhaLife обратился ветеран СВО и многодетный отец Александр Третьяков из Мегино-Кангаласского улуса. До весны 2024-го он крутил баранку скорой помощи и растил троих детей. На фронт он ушёл добровольцем — не за миллионами, а по зову совести. Вернулся домой комиссованным, с тяжёлым обострением болезни и ранением. Но на гражданке вместо обещанной поддержки герой нашей публикации столкнулся с суровой бюрократией: в выплатах по здоровью отказали, инвалидность не дают, а право на земельный участок «сгорело» из-за того, что он многодетный отец. Получается, холостой боец СВО получает бесплатную землю, а многодетному отцу в Якутии отказывают.

Ещё два-три года назад жизнь Александра Третьякова шла своим чередом: семья в Нижнем Бестяхе, трое детей, ответственная работа водителем скорой помощи. В медкарте значилась болезнь Бехтерева, но недуг находился в стойкой ремиссии и никак не мешал ни работать, ни спокойно пройти медкомиссию при отправке в войска.

14 мая 2024 года Александр подписал контракт с Минобороны и попал пулемётчиком в 40-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты. Тогда единовременная выплата была скромной — 595 тысяч рублей на всё про всё (400 тысяч от республики и 195 тысяч федеральных). Ни участок под Якутском купить, ни дом на эти деньги не построить. Но при заключении контракта каждому добровольцу твёрдо обещали: государство не оставит, будут и льготы, и свой кусок земли.

Служба в десантно-штурмовом батальоне не прошла бесследно. В конце сентября 2024 года гвардии сержант Третьяков получил ранение — позже врачи официально признают его «военной травмой». Но куда сильнее по организму ударили тяжелейшая амуниция, постоянные нагрузки на передовой и вынужденный перерыв в приёме жизненно необходимых препаратов (ГИБТ), которые сдерживали болезнь Бехтерева.

Без терапии недуг стремительно пошёл в атаку и перешёл в третью, тяжёлую стадию. В марте 2025 года военно-врачебная комиссия в Петропавловске-Камчатском вынесла вердикт: не годен к военной службе (категория «Д»). В июне Александра уволили в отставку.

Но когда ветеран заглянул в документы, глазам не поверил: в свидетельстве о болезни комиссия написала «общее заболевание». Всего два слова — и человек лишается права на единовременное пособие при увольнении по здоровью и страховые выплаты. Теперь Александр вынужден судиться с ВВК, чтобы доказать очевидное: болезнь добила именно война. Параллельно он обивает пороги местного бюро МСЭ. Там в инвалидности отказали уже дважды — мол, «недостаточно оснований». То, что бывший водитель скорой больше физически не может сесть за руль, в расчёт не берётся.

Самым горьким разочарованием для Александра стала история с земельным участком. Вернувшись домой, он подал документы на положенную ветерану землю, но получил вежливые отказы ото всех инстанций — от КУМИ Мегино-Кангаласского улуса до Минимущества республики и прокуратуры.

Оказалось, всё упирается в принцип однократности. Ещё в 2018 году семья Третьяковых получила участок как многодетная. А по закону, если ты уже брал бесплатную землю от государства по одной льготе, вторая — за участие в СВО — автоматически сгорает.

Сам Александр считает, что здесь происходит настоящая подмена понятий, а крайними делают именно многодетных отцов, которые в 2024 году составляли костяк добровольцев:

«Участок для многодетной семьи — это поддержка наших детей, которую мы получили ещё в мирное время. А земля участнику СВО и ветерану боевых действий — это признание заслуг самого бойца, плата за пролитую кровь и оставленное на фронте здоровье. Лишать ветерана этой льготы только потому, что у него трое детей, — это верх несправедливости».

Ветеран с горечью отметил в разговоре с SakhaLife, что многодетные бойцы оказались в заведомо проигрышном положении:

«Холостой парень без детей, ушедший со мной в один день, свой участок получит. Те, кто подписывает контракт сегодня, получают около четырёх миллионов рублей — на эти деньги можно самим купить землю и начать строиться. А мы, многодетные добровольцы 2024 года, остались у разбитого корыта. При этом в рекламе контракта до сих пор всем обещают землю — и ни слова мелким шрифтом, что многодетным в Якутии в ней откажут. Просто реально несколькими подписями решили судьбу ребят, которые рискуя своей жизнью, здоровьем, остаются ни с чем. Земельный участок — это ведь поощрение за тяжелые бои, пролитую кровь и вообще всё то, что там происходит».

Александр не сдаётся и пишет во все инстанции, вплоть до приёмной Президента России. Но бюрократическая машина работает по накатанной: из Москвы письма спускаются обратно в Якутию, а оттуда приходят одни и те же шаблонные ответы со ссылками на Земельный кодекс.

В такой же ловушке, по словам Александра, оказались десятки многодетных бойцов по всей республике. Он не просит для себя невозможного — лишь хочет, чтобы государство сдержало слово, данное тем, кто не прятался за спинами и пошёл защищать страну, оставив дома большую семью.

Все подтверждающие документы (выписки из госпиталей, заключения ВВК Петропавловска-Камчатского и официальные ответы ведомств) есть в распоряжении редакции SakhaLife. Редакция на связи с ветераном СВО — многодетным отцом с подорванным здоровьем.