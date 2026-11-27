Новый Устав, трехлетний бюджет и памятные знаки: главные решения сессии Якутской гордумы

На 31-й очередной сессии Якутской городской Думы депутаты рассмотрели 15 вопросов повестки, в том числе проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, новую редакцию Устава города, изменения в муниципальные нормативные правовые акты, вопросы установки памятников и мемориальных досок, а также присвоения городских наград.

Одним из основных вопросов стало рассмотрение проекта бюджета городского округа «город Якутск» на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Депутаты поддержали его в первом чтении. Доходы бюджета прогнозируются в объёме 18,95 млрд рублей в 2027 году, 19,95 млрд рублей в 2028 году и 21,15 млрд рублей в 2029 году. Расходы составят 19,67 млрд, 19,95 млрд и 21,15 млрд рублей соответственно. Проект будет доработан ко второму чтению с учётом уточнённых межбюджетных трансфертов и предложений депутатов.

«Несмотря на непростые экономические условия, бюджет сохраняет социальную направленность и сбалансированность. Депутаты продолжат работу над его параметрами и предложениями к муниципальным программам. Принять бюджет во втором чтении планируем в конце декабря», — отметил председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Также депутаты приняли новую редакцию Устава городского округа «город Якутск». Документ обновляет правовую основу местного самоуправления с учётом федерального и республиканского законодательства, уточняет полномочия органов муниципальной власти и механизмы их взаимодействия, закрепляет формы участия жителей в местном самоуправлении.

Далее депутаты поддержали изменения в Правила землепользования и застройки города, подготовленные на основании предложений юридических и физических лиц и предусматривающие корректировку градостроительных регламентов и карты зонирования. Утверждены также изменения в нормативный правовой акт о земельном налоге, связанные с уточнением формулировок, и изменения в порядок уведомления о получении подарков отдельными категориями должностных лиц.

Отдельным блоком рассмотрены вопросы установки памятников и мемориальных досок. Поддержана установка памятника Владимиру Жириновскому на территории этнографического комплекса «Чочур Муран» и бюста заслуженному врачу Якутии, почётному гражданину Якутска Николаю Васильеву на территории Якутской республиканской клинической больницы, которой он руководил более 30 лет.

Кроме того, депутаты одобрили установку мемориальных досок Агнии Горбуновой, внесшей значительный вклад в развитие дошкольного образования города, и Михаилу Сергееву, Герою Социалистического Труда и заслуженному строителю РСФСР, стоявшему у истоков каменного строительства в республике.

В завершение заседания сессии депутаты рассмотрели вопросы присвоения почётных званий и вручения городских наград. Поддержаны кандидатуры на награждение Почётной грамотой с нагрудным знаком, знаком отличия «Почётный энергетик города Якутска», почётным знаком «Слава Матери», а также знаками отличия за вклад в развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта, образования столицы.

Все представленные на рассмотрение сессии проекты решений получили поддержку депутатов.