В г. Мирном вынесен приговор по делу о дорожной аварии, приведшей к смерти человека

Прокуратура г. Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Он осужден по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

В суде установлено, что 17 августа 2025 года мужчина, управляя автомобилем «Тойота Виш», не предприняв меры к снижению скорости, совершил наезд на проезжей части дороги на женщину, которая от полученных травм скончалась в учреждении здравоохранения. После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в колонии – поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года. Также удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в сумме 1,2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.