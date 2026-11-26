Космическая погода в конце осени решила нас немного «потрепать». По прогнозу учёных из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в пятницу, 27 ноября, Землю ждёт не одна, а как бы две магнитные бури подряд — то есть магнитосфера будет возбуждаться в два захода. Если смотреть на график индекса Kp (это такой показатель, по которому как раз и оценивают силу магнитных бурь), то видно, что за несколько часов активность резко подскочит два раза.

Первый всплеск ожидается ранним утром, примерно с 03:00 до 06:00. Потом магнитосфера немного успокоится, но полностью в норму не придёт — останется возбуждённой. Этот «перерыв» продлится около трёх часов, а затем график снова пойдёт вверх. Второй «раунд» бури учёные ждут примерно с 09:00 до 12:00. После этого геомагнитный индекс начнёт падать, то есть обстановка постепенно пойдёт на спад.

Вероятность магнитной бури в пятницу оценивают в 60% — то есть она практически неминуема, хотя небольшой шанс на стабилизацию всё-таки остаётся. Правда, рассчитывать на это особо не стоит: все три прогнозных графика показывают, что риски возникновения бурь только растут. Так что, если можно так сказать, поводов для оптимизма у учёных мало.

Причина такого «пессимизма» — солнечная активность. Сейчас Солнце понемногу поворачивается к Земле крупной корональной дырой. Это такая область на Солнце, которая служит мощным источником энергии; на неё реагирует магнитосфера нашей планеты. Пока что эта дыра Земле не угрожает, но, к сожалению, это только временно: уже скоро наша планета окажется прямо перед ней.

Учёные поясняют: дыра уже хорошо видна на снимках Солнца. Сейчас она на Землю не влияет, но из-за вращения Солнца во второй половине недели начнёт «цеплять» планету. Судя по поступающим данным, буря будет кратковременной — влияние корональной дыры ограничится всего одним днём. Долгосрочные прогнозы тоже пока не обещают крупных «потрясений»: до конца ноября новых магнитных бурь не ожидается.