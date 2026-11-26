В социальных сетях Якутии распространяется обращение вдовы и семерых детей бывшего главы Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса Ивана Семёнова. После недавних сообщений прокуратуры о продаже его конфискованного имущества с торгов женщина призвала журналистов и пользователей Сети прекратить насмешки и проявить уважение к памяти человека, который погиб на СВО и был посмертно награждён орденом Мужества.

Открытое письмо под заголовком «Дайте памяти погибшего воина покой!» датировано 22 ноября 2026 года и сопровождается портретом Ивана Семёнова в военной форме. Автор обращения подчёркивает, что выступает как женщина, потерявшая мужа, и мать семерых детей, оставшихся без отца.

Вдова напоминает, что Иван Семёнов руководил Анабарским улусом с сентября 2013 по февраль 2022 года, а впоследствии отправился в зону специальной военной операции. Он служил в штурмовом отряде 143-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии под позывным «Халга». 27 марта 2025 года боец погиб при исполнении воинского долга. 13 декабря 2025 года указом Президента РФ Владимира Путина Иван Семёнов был посмертно награждён орденом Мужества.

«Для нас эта награда — не просто государственная награда и не просто строка в биографии. За ней стоит человеческая жизнь, мужество, служба и самопожертвование. За ней стоит отец, который больше никогда не обнимет своих детей, муж, который не вернётся домой, и человек, чья жизнь оборвалась при исполнении воинского долга», — говорится в обращении.

Поводом для крика души стали новые публикации в СМИ и соцсетях о коррупционном прошлом бывшего чиновника. В ноябре 2026 года прокуратура Якутии отчиталась о реализации на торгах двухэтажного каменного дома, земельного участка и нежилого помещения в Якутске, ранее принадлежавших Ивану Семёнову — вырученные 26,7 млн рублей были перечислены в доход государства.

Напомним, уголовное преследование экс-главы Анабарского улуса началось в 2022 году. В октябре 2023 года суд признал его виновным по четырём эпизодам получения взяток в крупном и особо крупном размере и двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями при заключении муниципальных контрактов на строительство и приобретение помещений. Тогда ему назначили 12 лет колонии строгого режима. В мае 2024 года по второму уголовному делу — о получении взятки на сумму более 4,1 млн рублей за право строительства котельной в селе Саскылах — суд путём частичного сложения наказаний приговорил Семёнова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По искам прокуратуры имущество бывшего главы и его семьи на сумму свыше 72 млн рублей было обращено в доход государства.

В своём письме вдова не отрицает фактов прошлого, но обращает внимание на действующие нормы Уголовного кодекса РФ (ч. 1 ст. 80.2 и ч. 3.1 ст. 86 УК РФ, внесённые Федеральным законом № 64-ФЗ от 23 марта 2024 года). Согласно им, лицо, награждённое государственной наградой в период прохождения военной службы, считается полностью освобождённым от отбывания наказания, а его судимость — погашенной со дня награждения.

«Я привожу эти нормы не для того, чтобы оправдываться перед кем-либо, а потому, что считаю недопустимым игнорировать действующее законодательство Российской Федерации и обстоятельства, связанные с военной службой», — сказано в обращении вдовы.

Основная часть письма адресована журналистам, представителям органов власти и комментаторам в социальных сетях. Вдова просит не вырывать события из контекста и не превращать трагедию семьи в повод для публичной травли.

«Особенно тяжело видеть, как люди позволяют себе глумиться над человеком, который уже никогда не сможет ответить, защитить себя или свою семью. Неужели для человеческого достоинства и сострадания больше не осталось места? Неужели даже смерть человека, погибшего при исполнении воинского долга и посмертно награждённого орденом Мужества, не может стать поводом хотя бы для молчания и уважения?» — задаётся вопросом женщина.

В завершение письма семья просит прекратить распространять сведения, порочащие честь погибшего, и оставить родных в покое:

«Не превращайте чужое горе в развлечение. Прежде чем написать очередное злое слово, подумайте, какую боль оно может причинить тем, кто уже никогда не сможет вернуть самого близкого человека. Дайте погибшему воину покоиться с миром. Дайте его семье право на тишину, дайте нам дальше жить!»

Далее публикуем обращение вдовы и семерых детей погибшего Ивана Ивановича Семенова.