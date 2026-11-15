В свое 85-летие якутянин ловит рыбу на Колыме
Знакомьтесь, это Виктор Иннокентьевич Третьяков, житель Среднеколымска, уважаемый ветеран, чья профессиональная деятельность была неразрывно связана с совхозом имени 50-летия СССР, почётный член общества ветеранов «Ытык Субэ».
На днях, в свое 85-летие замечен на Колыме. Виктор Иннокентьевич продолжает вести активный образ жизни, занимается рыбалкой и охотой в окрестностях города. Он неизменно делится своей добычей с близкими, друзьями и соседями, следуя традициям и заботе о благополучии окружающих.
В день своего рождения он ежегодно приходит к реке, чтобы отдать дань уважения кормилице Колыме, покормить её оладушками и попросить благословения.
Виктор Иннокентьевич своим примером показывает, что здоровый образ жизни и регулярные физические нагрузки являются ярким примером активного долголетия.
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