В свое 85-летие якутянин ловит рыбу на Колыме

Знакомьтесь, это Виктор Иннокентьевич Третьяков, житель Среднеколымска, уважаемый ветеран, чья профессиональная деятельность была неразрывно связана с совхозом имени 50-летия СССР, почётный член общества ветеранов «Ытык Субэ».

На днях, в свое 85-летие замечен на Колыме. Виктор Иннокентьевич продолжает вести активный образ жизни, занимается рыбалкой и охотой в окрестностях города. Он неизменно делится своей добычей с близкими, друзьями и соседями, следуя традициям и заботе о благополучии окружающих.

В день своего рождения он ежегодно приходит к реке, чтобы отдать дань уважения кормилице Колыме, покормить её оладушками и попросить благословения.

Виктор Иннокентьевич своим примером показывает, что здоровый образ жизни и регулярные физические нагрузки являются ярким примером активного долголетия.