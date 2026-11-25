Капиталина Алексеева: Хочу быть похожей на Вас

Есть в нашем городе женщины, которые вызывают чувство восхищения, про которых говорят: «Она не меняется» или «Она стала еще лучше с возрастом». Дело не в том, что для них остановилось время, отнюдь нет. Просто эти женщины не сдаются годам, они сохранили настроение, если хотите, дух, и это делает их молодыми в любом возрасте.

Когда я задумала написать книгу, друзья и знакомые мне говорили, что надо искать достойных героинь. А я подумала, что нет никакой надобности заниматься поисками героинь. Они живут рядом со мной, и я знаю их в течение многих лет, с ними вместе училась в институте, работала, это – мои подруги, коллеги, сестры.

Они не обласканы вниманием власть имущих, хотя они достойнейшие из достойных. В их честь не подписывали указы, присуждая им звания, их не показывают по телевизору, о них не пишут в газетах. Они не сидят в президиумах торжественных собраний, им не шлют пригласительные билеты на премьеры и на концерты знаменитостей. Они для меня героини, свои мысли и дела сверяю с их поступками и мыслями.

Я работала в институте космофизических исследований и аэрономии СО РАН в течение почти 20 лет. Общение в научном кругу, даже стены этого поистине научного мира исполнили роль моего воспитателя, сформировали меня, как личность. Мне действительно посчастливилось работать в институте в годы его расцвета под руководством незабвенного Юрия Георгиевича Шафера, доктора физико-математических наук, профессора, лауреата Государственной премии СССР, известного ученого-космофизика, основателя института. Юрий Георгиевич был незаурядной личностью. Если бы вся страна работала тогда, как мы жили и работали в нашем большом коллективе, то Никакую перестройку не надо было бы начинать. Но сегодня разговор пойдет не об институте. Я хочу рассказать о Галине Васильевне Шафер – не как кандидате физико-математических наук, лауреате Государственной (сталинской) премии, а о женщине, жене.

Мне исключительно повезло быть около Галины Васильевны, работать под ее руководством в отделе научно-технической информации переводчиком научной литературы и частенько бывать в этой по-настоящему счастливой семье двух удивительных людей. О них можно говорить бесконечно, перечисляя достоинства, которых на самом деле много. Поговорим о некоторых моментах жизни семьи Шаферов.

Теперь никто не умеет принимать гостей так, как это делали Юрий Георгиевич и Галина Васильевна. Любой, переступивший порог их квартиры на проспекте Ленина, независимо от должностей и регалий, переходил в ранг желанного гостя. Гостеприимство Шаферов не имело границ. В то счастливое далекое время кто только не бывал у них! Иностранные ученые, знаменитости, лауреаты самых престижных премий мира, включая Нобелевскую, большой начальник от науки, академик Николай Васильевич Черский, журналисты радио и газет, художники, ветераны войны и мы, сотрудники института. И в этой пестроте чинов, возрастов и пристрастий никто не терялся. Для каждого находилось доброе слово, подавались знаменитые лепешки Галины Васильевны, (только в этом доме они были такие вкусные, к сожалению, я так и не научилась жарить такие), чарочка «каменной» водки (водку из графина, на дне которого были уложены красивые камни с берегов Лены – трофей Юрия Георгиевича с ежегодных рыбацких круизов – кто-то нарек «каменной»). Никогда не забыть мне теплоту общения в зимние вечера с демонстрацией слайдов о красотах Лены-реки, которую так любил Юрий Георгиевич, огонь в камине, сооруженном Володей Даниловым – художником и просто талантливым человеком, пластинки с русскими романсами в исполнении москвича, ученого-физика Шабанского… Над всем этим рассыпающий комплименты женщинам Юрий Георгиевич и не знающая границ доброта и гостеприимство Галины Васильевны. И какой же незаурядной женщиной надо быть, чтобы не оказаться в тени такого знаменитого мужа, не за его широкой спиной, а всегда быть рядом, вровень!

Я глубоко уважаю и восхищаюсь этой удивительной женщиной. Умна, красива, высокообразованна, с неиссякаемым интересом ко всему что было и что будет. Всегда на высоких каблуках, с аккуратной прической, всегда элегантна. Я даже не знаю, красит ли она волосы, в ней все естественно.

Я не знаю человека более бескорыстного — не только в материальном плане. Она всегда готова поделиться житейской мудростью, советом. Именно к ней мы обращались и обращаемся в самые сложные запутанные периоды жизни. Знаю, Галина Васильевна плохого не посоветует.

Говорят, что настоящая интеллигенция осталась в прошлом. Наверно, это не так.

Часто мы видим на проспекте Ленина элегантную даму. Интеллигентную даму. Она всегда чем-то выделяется в любой толпе. Это она – Галина Васильевна Шафер. Другой такой нет.

Капиталина Алексеева,

Ноябрь 2000 года

26 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Галины Васильевны Шафер: ученого-космофизика, кандидата физико-математических наук, лауреата Государственной (сталинской) премии, жене знаменитого основателя Института космофизических исследований и аэрономии СО РАН, что стоит в самом центре проспекта Ленина. Эта поистине уникальная семья, будучи сами глубоко интеллигентными людьми и большими личностями, посвятили всю свою жизнь развитию науки в Якутии, тем самым оказав огромное влияние на формирование и воспитание многих поколений ученых-космофизиков. Мне посчастливилось работать рядом и жить под руководством и рядом с такими незаурядными большими личностями, как эта семья, которые только своей жизнью, отношением к происходящему, ко всему тому, что происходит в мире науки, политики, культуры сформировали меня как личность.

К сожалению, этой тревожной осенью для меня и моей семьи я не смогла написать ничего нового в память об этой удивительной женщине в связи с ее юбилеем… Но решила восстановить мой рассказ «Хочу быть похожей на Вас…», опубликованный в свое время в честь 75-летнего юбилея незабвенной Галины Васильевны…

Капиталина Алексеева,

Общественный деятель, публицист

25 ноября 2026 г.

Г. Якутск