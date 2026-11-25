Национальная библиотека Якутии представила полную цифровую аудиоверсию героического эпоса «Хардааччы Бэргэн», озвученную искусственным интеллектом голосом главы республики Айсена Николаева. Выпуск приурочен ко Дню и Декаде Олонхо, сообщили в пресс-службе учреждения.

Автором произведения является известный сказитель-олонхосут, запевала осуохая и участник Великой Отечественной войны, защитник Сталинграда Андрей Титович Титаров — дед Айсена Николаева. Текст эпоса был расшифрован с архивной магнитофонной записи 1986 года и впервые опубликован в полном объеме в 2022 году.

В начале этого года глава республики самостоятельно начитал вступительный фрагмент олонхо. На основе этой записи специалисты обучили нейросеть воспроизводить тембр и характерные интонации политика, после чего синтезировали полную аудиоверсию текста.

В основе разработки лежит технология синтеза якутской речи «Истиҥ», созданная в Национальной библиотеке Якутии. Как пояснила директор учреждения Саргылана Максимова, проект призван сделать эпическое наследие доступным для широкой аудитории, включая молодежь и людей с нарушениями зрения. По ее словам, современные технологии должны не подменять традицию, а помогать ей звучать и находить новых слушателей.

В библиотеке напомнили, что с 2025 года учреждение активно внедряет алгоритмы искусственного интеллекта в рабочие процессы — от каталогизации фондов до обслуживания читателей, уделяя особое внимание сохранению языков народов Якутии.

Ознакомиться с текстом и прослушать полную аудиоверсию олонхо «Хардааччы Бэргэн» можно на портале Национальной библиотеки РС(Я) по ссылке: https://nlrs.ru/open/81730