Нейросеть озвучила олонхо деда Айсена Николаева его собственным голосом
Национальная библиотека Якутии представила полную цифровую аудиоверсию героического эпоса «Хардааччы Бэргэн», озвученную искусственным интеллектом голосом главы республики Айсена Николаева. Выпуск приурочен ко Дню и Декаде Олонхо, сообщили в пресс-службе учреждения.
Автором произведения является известный сказитель-олонхосут, запевала осуохая и участник Великой Отечественной войны, защитник Сталинграда Андрей Титович Титаров — дед Айсена Николаева. Текст эпоса был расшифрован с архивной магнитофонной записи 1986 года и впервые опубликован в полном объеме в 2022 году.
В начале этого года глава республики самостоятельно начитал вступительный фрагмент олонхо. На основе этой записи специалисты обучили нейросеть воспроизводить тембр и характерные интонации политика, после чего синтезировали полную аудиоверсию текста.
В основе разработки лежит технология синтеза якутской речи «Истиҥ», созданная в Национальной библиотеке Якутии. Как пояснила директор учреждения Саргылана Максимова, проект призван сделать эпическое наследие доступным для широкой аудитории, включая молодежь и людей с нарушениями зрения. По ее словам, современные технологии должны не подменять традицию, а помогать ей звучать и находить новых слушателей.
В библиотеке напомнили, что с 2025 года учреждение активно внедряет алгоритмы искусственного интеллекта в рабочие процессы — от каталогизации фондов до обслуживания читателей, уделяя особое внимание сохранению языков народов Якутии.
Ознакомиться с текстом и прослушать полную аудиоверсию олонхо «Хардааччы Бэргэн» можно на портале Национальной библиотеки РС(Я) по ссылке: https://nlrs.ru/open/81730
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий