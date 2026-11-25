Новая должность премьер-министра: Чем теперь займется Бычков помимо руководства кабмином
Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков избран руководителем региональной общественной организации «Федерация самбо Республики Саха (Якутия)».
Соответствующее решение было принято на внеочередном очно-заочном собрании организации, сообщили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту региона.
На этом посту глава республиканского кабмина сменил Вячеслава Литавина. Как пояснил сам экс-руководитель федерации, обновление управленческого состава связано с перспективами развития этого вида спорта в регионе и подготовкой к предстоящему 90-летию отечественного самбо.
«Считаю этот выбор правильным и своевременным. Впереди важная дата — 90-летие самбо. У нас есть достойные спортивные результаты, сильные традиции и планы, для реализации которых нужны новые возможности. Уверен, что под руководством Кирилла Евгеньевича федерация сможет расширить свою работу, проводить больше значимых мероприятий и создавать дополнительные условия для развития самбо. Самбистское сообщество Якутии поддерживает это решение и готово к совместной работе», — приводит слова Вячеслава Литавина пресс-служба ведомства.
В Минспорте республики поздравили Кирилла Бычкова с избранием и отметили, что системное развитие самбо и укрепление спортивного резерва в регионе напрямую соответствуют целям и задачам государственной программы «Спорт России».
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