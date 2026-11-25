Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков избран руководителем региональной общественной организации «Федерация самбо Республики Саха (Якутия)».

Соответствующее решение было принято на внеочередном очно-заочном собрании организации, сообщили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту региона.

На этом посту глава республиканского кабмина сменил Вячеслава Литавина. Как пояснил сам экс-руководитель федерации, обновление управленческого состава связано с перспективами развития этого вида спорта в регионе и подготовкой к предстоящему 90-летию отечественного самбо.

«Считаю этот выбор правильным и своевременным. Впереди важная дата — 90-летие самбо. У нас есть достойные спортивные результаты, сильные традиции и планы, для реализации которых нужны новые возможности. Уверен, что под руководством Кирилла Евгеньевича федерация сможет расширить свою работу, проводить больше значимых мероприятий и создавать дополнительные условия для развития самбо. Самбистское сообщество Якутии поддерживает это решение и готово к совместной работе», — приводит слова Вячеслава Литавина пресс-служба ведомства.

В Минспорте республики поздравили Кирилла Бычкова с избранием и отметили, что системное развитие самбо и укрепление спортивного резерва в регионе напрямую соответствуют целям и задачам государственной программы «Спорт России».