Задержанный по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчина погиб в результате падения из окна одного из отделов полиции в Якутске. Об этом со ссылкой на собственные данные сообщает сетевое издание SakhaDay.

По информации издания, погибший был доставлен в полицейский участок в рамках разбирательства по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. В каком именно отделе полиции столицы республики произошел трагический инцидент, пока не уточняется.

Ожидается, что по факту гибели задержанного будет назначена служебная проверка, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося. Официальными комментариями пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия) редакция на момент публикации не располагает.