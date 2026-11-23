Якутская кухня снова заявляет о себе на федеральном ТВ. Сегодня вечером в эфире телеканала «Пятница!» выйдет новый выпуск шестого сезона популярного кулинарного реалити «Битва шефов», одной из героинь которого стала жительница Якутска — 36-летняя Саргылана Аммосова.

В республике Саргылану хорошо знают как блогера, специалиста по продвижению и супругу депутата Якутской городской Думы Владимира Аммосова. На этот раз она решила испытать свои силы на главной телевизионной кухне страны и покорить суровых гуру гастрономии — Константина Ивлева и Рената Агзамова — домашней якутской классикой. На кастинг наша землячка принесла национальные пирожки «сандалы» и пышные оладушки с земляникой.

Правила проекта жесткие: если блюдо впечатлит хотя бы одного из мэтров, участница попадет в его команду и продолжит борьбу за звание главного кулинарного таланта России. Дальше — серия испытаний на вылет, где Ивлев и Агзамов будут не только делиться секретами мастерства, но и безжалостно отсеивать самых слабых игроков. Победит тот шеф, чей ученик дойдет до финала и выиграет решающую дуэль.

Оценят ли звездные шефы вкус якутской земляники и удастся ли Саргылане пробиться в основной состав шоу — узнаем уже сегодня, 23 ноября. Выпуск «Битвы шефов» с участием якутянки начнется на «Пятнице!» в 19:00.