Лабораторные пробы водопроводной воды в Якутске, отобранные после коммунальной аварии на магистральном водоводе, не соответствуют гигиеническим нормативам по мутности и содержанию железа. В связи с ухудшением качества воды жителям города рекомендовано пить только кипяченую или бутилированную воду, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Специалисты надзорного ведомства провели исследования воды по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям 22 ноября. По итогам анализов было зафиксировано превышение допустимых значений по мутности и железу. В тот же день управление направило в адрес ресурсоснабжающей организации АО «Водоканал» предписания о необходимости соблюдения санитарного законодательства, а также о проведении перерасчета платы для потребителей.

С утра 23 ноября Роспотребнадзор перевел лабораторный мониторинг в усиленный режим. Специалисты отобрали контрольные пробы на всех шести водоузлах и трех водонасосных станциях столицы республики, в конечных точках водолинии водоузлов № 2 и № 5, а также на социальных объектах города.

Чтобы исключить риски возникновения инфекционных заболеваний с водным путем передачи, санитарные врачи призывают горожан временно воздержаться от употребления сырой воды из-под крана. Жителям Якутска советуют использовать кипяченую или проверенную бутилированную воду, применять бытовые фильтры, а после полной нормализации показателей в системе — обязательно заменить в них фильтрующие картриджи. Контроль за качеством питьевой воды в городе продолжается.