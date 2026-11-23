Все общеобразовательные школы Якутска с 23 ноября ушли на двухнедельный карантин из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ограничительные меры будут действовать до 5 декабря включительно, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

По словам заместителя руководителя республиканского управления ведомства Изабеллы Самойловой, решение о приостановке очного учебного процесса принято на фоне сезонного роста респираторных инфекций. Карантин распространяется на все школьные учреждения города.

Помимо основных занятий, в столице республики временно приостанавливается очная работа организаций дополнительного образования, спортивных секций и кружков, а также отменяется проведение детских культурно-массовых мероприятий.

Вместе с тем в ведомстве уточнили, что на дошкольные образовательные учреждения общие ограничительные меры не распространяются — детские сады Якутска продолжают работать в штатном режиме, при этом в группах усилен утренний фильтр.