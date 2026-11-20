19 ноября в нашей стране уже в пятый раз отметили день преподавателей высшей школы.

В СВФУ им. М.К. Аммосова состоялась презентация книги “Ученые семьи университета”, приуроченной к 70-летию со дня основания ЯГУ.

Редакционная коллегия по инициативе председателя Совета ветеранов СВФУ Екатерины Семеновны Никитиной составила книгу “Ученые семьи университета (1956-2026 гг.)”.

Главный редактор книги Е.С. Никитина:

-Издание посвящено нескольким поколениям ученых, чья деятельность охватывает широкий спектр научных областей. Она представляет своего рода справочник и раскрывает преемственность научных школ, роль семейных традиций в формировании кадрового потенциала вуза и вклад семей, династий в развитие образования, здравоохранения промышленности и культуры РС(Я).

Книга рассказывает о семьях ректоров Авскентия Егоровича Мординова, Ариана Ильича Кузьмина, Василия Васильевича Филиппова, Евгении Исаевны Михайловой; из ИЯКН СВ РФ Василия Васильевича Илларионова, Николая Николаевича Тоборукова; из МИ Дмитрия Михайловича Крылова, Пальмиры Георгиевны Петровой; семьи из ПИ Николая Дмитриевича Неустроева; семьи из физико-технического института Иннокентия Алексеевича Голикова, Лима Егоровича Слепцова; семьи из ФЭИ Анатолия Афанасьевича Попова, Охлопкова Василия Егоровича; семьи из исторического факультета Георгия Прокопьевича Башарина; семьи кафедры философии Виктора Даниловича Михайлова и других. В книгу включены 97 ученых с краткими биографическими данными.

Ректор, председатель профкома, выступающие поблагодарители составителей: главного редакора Екатерину Семеновну Никитину, членов Валентину Серафимовну Сивцеву, Маргариту Егоровну Винокурову, Марию Михайловну Габышеву, Марию Васильевну Сивцеву, Полину Николаевну Яковлеву.

Маргарита Егоровна ВИНОКУРОВА, одна из составителей, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования РС(Я), член Союза журналистов России.