Бонд на связи: эксперт назвал топ-5 смартфонов, которые суперагент взял бы на задание

Пока фанаты бондианы обсуждают Роберта Паттинсона в качестве нового исполнителя роли самого известного суперагента, МегаФон составил подборку устройств, которые пригодились бы Джеймсу Бонду на задании. Разобраться с техникой для миссии любой сложности помог Александр Джакония, руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования.

Светский приём

Хотя бы одну сцену каждого фильма о суперагенте снимают на официальном приёме, где его образ должен быть идеальным. Лишние вещи в кармане смокинга могут бросаться в глаза и портить облик. Телефон для такого вечера должен быть максимально тонким и лёгким, чтобы его присутствие не выдавал даже идеально подогнанный пиджак.

«Для выхода в свет агенту мог бы подойти Apple iPhone Air: при толщине корпуса 5,6 мм и весе 165 г это самый тонкий iPhone в истории. Правда, за тонкость платят ёмкостью батареи: здесь 3000 мА·ч — по нынешним меркам скромно, поэтому на затяжной вечер лучше прихватить внешний аккумулятор», — пояснил Джакония.

Скрытое наблюдение

Агент рискует провалить слежку, если подойдёт к объекту слишком близко. В таких ситуациях пригодилась бы камера с высокой детализацией и мощным оптическим зумом, а в тёмное время суток не обойтись без возможности ночной съёмки. Объективы современных смартфонов способны даже в темноте фиксировать то, что человеческий глаз уже не различает.

«Издалека удобнее снимать, например, на Samsung Galaxy S26 Ultra. У него 200 мегапикселей и пятикратный оптический зум — приближает объект в пять раз без потери чёткости, поэтому можно разглядеть все детали. Схожий результат дали бы Honor 600 Pro или HUAWEI Pura 90s Pro Max — у обоих камеры с 200-мегапиксельными сенсорами», — добавил Александр Джакония.

Проникновение в логово противника

Когда агент пробирается по чужому зданию, его выдают мелочи: случайный звонок, свет экрана в тёмном коридоре, неловкое шумное движение. Телефон для такой работы должен быть компактным, чтобы не цепляться за снаряжение, и достаточно выносливым, чтобы не искать розетку посреди операции.

«Здесь подошёл бы складной телефон, который занимает заметно меньше места в кармане. Популярная современная раскладушка — Samsung Galaxy Z Flip 8. Весит он 188 граммов и практически не оттягивает карман. В сложенном виде основной экран спрятан внутрь — случайно выдать себя подсветкой в темноте не получится», — отметил Джакония.

Выживание в джунглях

Шпионские миссии редко проходят в комфортных условиях: техника должна выдерживать падения, воду и пыль, а батарея — переживать долгие дни без розетки, потому что найти зарядное устройство в джунглях не получится. Не лишним будет и запас энергии на случай, если придётся выручать напарника.

«Для дальних вылазок можно рассмотреть Blackview Xplore 2: батарея 20 000 мА·ч — в три-четыре раза больше, чем у обычного смартфона, и заряда хватает на несколько дней без розетки. Корпус с защитой IP68 и IP69: ему не страшны пыль, ливень, удары и падение в реку. Но есть и расплата за живучесть, устройство весит почти 700 граммов, придётся носить в рюкзаке. Полегче — HONOR X9e Pro: батарея примерно вдвое больше обычной, а весит он около двухсот граммов», — сказал Джакония.

Работа под прикрытием

Наблюдение за объектом может длиться неделями, и техника обязана жить без зарядки весь этот срок. Важна и незаметность: устройство, которое привлекает меньше внимания — надёжнее самого продвинутого флагмана.

«Кнопочный телефон может прожить на одном заряде больше 50 дней в режиме ожидания. Это, например, Fontel RP280. Его можно оставить в тайнике и вернуться через месяц — устройство всё ещё будет на связи. А для работы в полевых условиях в той же линейке есть RP300 в камуфляжном корпусе и с батареей 3000 мА·ч», — заключил Джакония.

16 ноября студия Amazon MGM объявила, что следующим Джеймсом Бондом станет Роберт Паттинсон — седьмой актёр за более чем 60-летнюю историю франшизы и первый после Дэниела Крейга, завершившего свою эру фильмом «Не время умирать» в 2021 году. Съёмки новой картины, по сообщениям студии, начнутся не ранее 2027 года. Какие гаджеты достанутся герою на этот раз, создатели традиционно не разглашают.