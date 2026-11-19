Центр аудиовизуального наследия посетил необычный гость – Тимур Кустуктуров, ученик 3-го класса начальной школы Якутского педагогического колледжа. В сопровождении своих родителей Станислава и Натальи Кустуктуровых он почти три часа провел в стенах нашего уникального учреждения.

Тимур Кустуктуров – правнук одного из выдающихся кино- и фотохроникеров республики Василия Васильевича Кустуктурова. В школе ему дали творческое задание — подготовить самостоятельное научное исследование на свободную тему. «За источником и фактическим материалом исследования далеко ходить не надо!», — решили в семье Кустуктуровых. Все фильмы и репортажи, снятые на кинопленку знаменитым прадедом в далеких 60-70-х годах ХХ века, с 2023 года хранятся в нашем учреждении, по адресу: Курашова, 46. Доступ к ним для исследователей открыт.

Маленький Тимур, узнав о том, что его прадед был журналистом и кинорепортером, провел вполне логичную параллель: « Ух ты! В то время он был почти как блогер! Он много ездил и снимал на камеру все, что было важно и интересно!»

Тимур серьезно подготовился к встрече с архивистами, предварительно подав заявку на просмотр киносюжетов, выбранных им из огромного списка кинодокументов фонда Кустуктурова, уже прошедших экспертизу и внесенных в каталог. А выбрал он три сюжета на темы: Космонавтика. Спорт. История Якутска. Немало интересных историй и фактов из жизни и творчества Василия Кустуктурова впервые открыли для себя и родители Тимура – внук Станислав и его супруга Наталья. Не менее живой интерес у семейства Кустуктуровых вызвала экспозиция коллекции аудиовизуальной техники с ретро- экспонатами, начиная с 30-х годов XX-го века. Экскурс в мир кинооператорского искусства провела методист Центра Марина Винокурова.

Пожелаем Тимуру отличной оценки его исследовательской работы, надеемся, что он извлечет из нее немало полезных уроков и открытий. Благодарим родителей Станислава и Наталью за самый верный и ценный шаг – сохранение памяти семьи и рода Кустуктуровых. Это шаг в будущее, чтобы история прадела жила дальше.

Альбина ДАНИЛОВА – ведущий археограф Центра аудиовизуального наследия РС(Я)