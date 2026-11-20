Народный депутат Якутии и председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов отмечает 45-летие

21 ноября 45-летие отмечает народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Николаевич Долгунов.

Николай Долгунов родился 21 ноября 1981 года в селе Ботулу Верхневилюйского района в многодетной семье, где был пятым ребёнком. Окончил Верхневилюйскую республиканскую гимназию имени М.А. Алексеева. Затем получил три высших образования: два экономических и одно юридическое.

Профессиональную карьеру начал в 2004 году в Москве и прошёл путь от специалиста кредитного отдела до руководителя ключевых подразделений коммерческих банков. С февраля 2019 года возглавляет Алмазэргиэнбанк — единственный республиканский банк Якутии.

За время его руководства активы и капитал банка выросли в 1,5 раза, а совокупная чистая прибыль достигла почти 2 млрд рублей. При участии АЭБ введено в эксплуатацию свыше 780 тысяч квадратных метров жилья. Банк профинансировал строительство и реконструкцию более 1000 километров автодорог, а также обновление шести аэропортовых комплексов.

Отдельное направление работы связано с цифровыми сервисами для жителей республики. Среди них — «Карта жителя Якутии» и «Карта юного жителя Якутии».

Значительное место в жизни Николая Долгунова занимает общественная деятельность. На протяжении многих лет он помогает детям-сиротам, ветеранам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В периоды пандемии, лесных пожаров и паводков Алмазэргиэнбанк под его руководством поддерживал пострадавшие районы и медицинские учреждения.

Он возглавляет Федерацию игры Го Якутии, входит в правление Федерации спортивной борьбы, наблюдательный совет Северо-Восточного федерального университета и попечительские советы ведущих вузов и музеев республики. В 2025 году его деятельность отмечена премией Главы Якутии в номинации «Попечитель и меценат».

Логичным продолжением стала работа в парламенте. В сентябре 2026 года Николай Долгунов победил на дополнительных выборах в Ил Тумэн по Верхневилюйско-Горному одномандатному избирательному округу № 15, набрав 49,17% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В октябре он вступил в должность народного депутата Государственного Собрания седьмого созыва.