Заседание Форума старшеклассников

Школ Сети Первого Президента РС (Я)

Вчера, 13 ноября 2026 г., в Николаев-Центре в с. Чапаево Хангаласского района в гибридном формате прошел Форум старшеклассников Школ Сети Первого Президента РС (Я) «Наследие Первого Президента Республики Саха (Якутия): взгляд в будущее», приуроченный ко Дню рождения Михаила Ефимовича Николаева. В рамках Форума состоялся диалог с Евгенией Исаевной Михайловой, советником Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, академиком Российской академии образования, соратником М.Е. Николаева.

Евгения Михайлова поделилась с учащимися своими воспоминаниями о совместной работе с М.Е. Николаевым, рассказала о масштабе личности Первого Президента РС (Я), о влиянии его идей и решений на современную жизнь республики и страны и ответила на многочисленные вопросы учащихся.

Евгения Михайлова:

«М.Е. Николаев – Первый Президент РС (Я), государственный деятель, определивший вектор развития нашей республики на десятилетия вперед. Идеи Михаила Ефимовича для коллектива Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова остаются не просто частью истории, а важным ориентиром дальнейшего движения. Его жизненный путь напоминает нам, что университет – это не только образовательная организация, это институт формирования будущего республики, сохранения её интеллектуального потенциала, воспитания ответственных и талантливых граждан. Мы убеждены, что память о М.Е. Николаеве должна жить не только в книгах, архивах и памятных мероприятиях. Она должна продолжаться в наших делах, в новых научных открытиях, в достижениях учащихся и студентов, в развитии вузов, учреждений СПО, школ, в сохранении родных языков и культуры, в заботе о человеке. Потому что истинное наследие государственного деятеля – это не только то, что он создал при жизни, но и то, что продолжает развиваться, благодаря заложенным им идеям. И сегодня для меня большая честь и высокая ответственность делиться воспоминаниями и анализировать наследие Михаила Ефимовича, потому что я считаю, что у каждого из вас есть шанс и возможность быть последователем великого человека.

Предлагаю нам всем вместе просмотреть слайды, подготовленные мною и затем перейти к вопросам. В первом слайде, задав себе и вам вопрос, отвечаю:

Многоточие можно заменить на Ваши предложения и в связи с тем, что в 2027 г. мы будем отмечать 90-летие первого Президента РС (Я), давайте будем готовить свою Книгу о Михаиле Николаеве.

Здесь привожу в пример государственные акты, инициатором которых был Михаил Ефимович. Начало 90-х – это было чрезвычайно сложное и ответственное время. Страна переживала масштабные политические и экономические преобразования, разрушались прежние хозяйственные связи, менялись основы государственного устройства. В таких условиях требовались неординарные решения, политическая смелость, умение вести диалог и, самое главное, способность видеть перспективу. М.Е. Николаев проявил себя как сильный, грамотный и ответственный руководитель. Он сумел объединить вокруг идеи созидания представителей разных поколений, национальностей, профессий и политических взглядов.

При его непосредственном участии закладывались основы современной государственности РС (Я), формировалась новая система государственного управления, определялись полномочия республики, выстраивались отношения с федеральным центром. Особого внимания заслуживает его участие в подготовке Федеративного договора 1992 г. и последующее развитие договорных отношений между РС (Я) и РФ.

Вопрос: Некоторые боятся ответственности, но хотят быть самостоятельными. Возможно ли? Скорее нет! Доверия не будет. Ответственность дает возможность для развития субъектности, а отсутствие желания брать ответственность, напротив, тормозит этот процесс. Мы с вами понимаем – какую ответственность брал на себя М.Е. Николаев в период неопределенности, отсутствия многих правил, законов, да и образцов для подражания. Но он знал, что именно ответственность создает прочный фундамент для взаимоотношений. И мы с вами знаем, что Президент РФ Борис Николаевич Ельцин поверил ему, доверился и не ошибся!

И это не всё! Я Вам покажу нашу аналитику 1996-2001 гг. Насколько поменялась ситуация? И какие проблемы в системе образования все еще остаются актуальными? Какие программы нужны школам?

Будем объявлять конкурс на школьные сочинения на темы «Как полезно заниматься спортом» и «Как вредно заниматься спортом».

Кто сказал: «Математика – гимнастика для ума, музыка – для души, спорт – для тела»? Насколько эта цитата вам симпатична? Кто продолжит?

Михаил Ефимович понимал, что республика должна иметь возможность самостоятельно определять приоритеты своего развития, эффективно распоряжаться природными богатствами, защищать интересы населения и создавать условия для благополучия будущих поколений. В этом проявилась его политическая зрелость и стратегическое мышление: отстаивать интересы родного края, сохраняя единство и целостность РФ. И мы с вами понимаем, в те переломные годы это было не просто политикой – это была архитектура выживания и достоинства в условиях, когда рушилось все вокруг. Мы должны понимать, кому обязаны той планкой, которую держим. И мы должны постараться её не уронить!

Мы понимаем, что новое не возникает из ничего. Поэтому, прежде всего, мы должны быть верны традициям, взять в будущее всё, что доказало свою эффективность и полезность. В нашей стране значение образования для развития человека никогда не подвергалось сомнению. И в который раз общественное сознание обращается за помощью к образованию, как к единственному институту, способному стать социальным инструментом формирования нового сознания и передачи его последующим поколениям. Если сказать более конкретно, то речь об интеллектуализации как основе модернизации экономики Якутии.

В течение многих лет ЯГУ им. М.К. Аммосова был признанным флагманом фундаментальных научных исследований и разработок в области геологии, технологии поисков и переработки стратегически важных видов минерально-сырьевых ресурсов, экологического мониторинга природных и техногенных объектов, математического моделирования, здоровьесберегающих технологий на Севере, биологического разнообразия, его сохранения и воспроизводства и др. В общем, благодаря бережно сформированному потенциалу был создан Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, куда я вас приглашаю поступать для приобретения профессии, хотя, конечно, можно учиться и в других известных вузах, но именно здесь вы приобретете особые знания, навыки и компетенции, необходимые для работы в таких природно-климатических условиях, которых нигде нет. Но зато вы будете способны работать во всех, говоря образно, точках роста страны, планеты, независимо от условий и географического места нахождения. А выпускникам вузов, находящихся в более южных широтах, придется не только адаптироваться, но и научиться жить и работать при низких температурах, например.

Вывод: Есть люди, деятельность которых измеряется годами, должностями и принятыми решениями. А есть личности, масштаб которых определяется историческими переменами, происходящими благодаря их труду, убеждениям, интеллекту и гражданской ответственности. Именно к таким людям, безусловно, относится Михаил Ефимович Николаев.

Для меня Михаил Ефимович – это прежде всего пример настоящего государственного мышления, редкой дальновидности, последовательности и преданности своему народу. Это человек, который не просто руководил республикой, а формировал её будущее, закладывал основы новой государственности, определял стратегические направления развития. Он задал новый стиль жизни, новый образ жизни. Самое главное – это то, что Михаил Ефимович поставил цель – учиться всем, и малому, и старому. Речь об учении культуре жить. Об умении посылать в мир сигналы: в виде книг, песен и симфоний, художественных произведений и научных открытий. Из истории человечества известно, что если народ не производит сам образы и смыслы, тем самым не посылает сообщения другим народам, то постепенно память об этом народе исчезает, в культурном и политическом смысле, по сути не существует. Михаил Ефимович глубже многих понимал важность создания системы защиты и сохранения культурного разнообразия для развития каждого человека, он говорил: «Два крыла гигантского самолета, летящего в будущее, это образование и культура, благодаря их развитию все народы республики обретут благополучие и благосостояние!». Как всегда прав! У образования и культуры много назначений, например, как известно, – создание образа человека и народа, образа мыслей и поведения, образа будущего. Благодарю за внимание. Переходим к вопросам».

В итоге состоялся полуторачасовой интересный диалог со старшеклассниками и педагогами Сети школ Первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева.

Продолжение следует.

Стенограмму вела Екатерина Васильева,

главный специалист Центра по поддержке

социальных инициатив и проектов СВФУ