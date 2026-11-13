Финансовый гороскоп на декабрь 2026 года для всех знаков зодиака

Первый месяц зимы

гороскоп на декабрь 2026

По части денег декабрь 2026 года обещает сложиться весьма удачно. Главное — не откладывать дела в долгий ящик и постараться запустить все важные проекты до 13 декабря. Впрочем, если вы проявите настойчивость и разумный подход, то обязательно справитесь со всеми трудностями во второй половине месяца.

Овен

Декабрь располагает к обстоятельной работе: самое время разобрать накопившиеся задачи и спокойно заняться деньгами. Особенно удачно пойдут дела, если договоры и прочие важные формальности удастся уладить до 13 декабря. Ближе к концу месяца присмотритесь к предложениям по работе и не поленитесь записать все перспективные идеи на будущее.

Телец

Весьма подходящий месяц для того, чтобы навести порядок в финансах и вспомнить о старых долгах. Крупные покупки, ремонт и прочие серьёзные дела постарайтесь завершить до 13 декабря, пока Юпитер помогает всё решать без особых хлопот. Заранее определите, сколько готовы потратить на подарки, чтобы январь не начался с неприятных подсчётов.

Близнецы

Если собираетесь менять работу, подписывать договор или начинать обучение, постарайтесь сделать это до 13 декабря. Во второй половине месяца внимание переключится на деньги, а Суперлуние 24 декабря поможет без иллюзий оценить финансовые результаты года. Главное — не обещайте никому больше, чем позволяют ваши возможности, чтобы поберечь силы и кошелёк.

Рак

Разговоры о прибавке к зарплате и новых проектах лучше не откладывать дальше 13 декабря. В середине месяца найдите время спокойно обдумать дальнейшие карьерные шаги и распределить деньги на подарки. В заключительной декаде месяца можно смело закреплять деловые договорённости и распределять обязанности на январь.

Лев

Первую половину декабря стоит посвятить рабочим вопросам, завершив переговоры и планы на будущее до 13-го числа. Середина месяца окажется неожиданно удачной для финансовой ревизии и подсчета реальных доходов за год. Последнюю декаду лучше полностью посвятить рабочему порядку, чтобы в новый год войти с ясной головой.

Дева

Начало декабря — прекрасное время для новых проектов и заключения договоров, если успеть до 13-го числа. Период с 10 по 20 декабря отлично подходит для решения вопросов с кредитами и страховками, которые тянутся ещё с лета. После 25 декабря разговоры станут более конкретными, поэтому смело обсуждайте планы и распределяйте обязанности на январь.

Весы

Декабрь поможет наконец разобраться с доходами, расходами и стоимостью собственных услуг. Все важные начинания и договорённости желательно завершить до 13 декабря, пока Юпитер благоприятствует командной работе. Позже продвигать дела будет уже не так легко, поэтому лучше не испытывать судьбу.

Скорпион

В начале декабря обсудите повышение оплаты, согласуйте условия сотрудничества и посчитайте праздничный бюджет. После 10 и 12 декабря ситуация заметно оживится, помогая сдвинуть с места рабочие процессы и вопросы здоровья. К концу месяца вы гораздо яснее поймёте, в каком направлении двигаться дальше.

Стрелец

Постарайтесь завершить все важные договорённости и запустить намеченные проекты до 13 декабря. С 14 по 20 декабря обязательно проверьте кредиты, налоги и общие обязательства, чтобы разобраться со всем до суперлуния 24 декабря. В последние дни месяца останется только подвести денежные итоги года и наметить цели на будущее.

Козерог

Начало декабря лучше посвятить кредитам и распределению расходов, уладив всё до 13-го числа. С 10 по 20 декабря благоприятно решатся вопросы, связанные с жильём и недвижимостью. В последней декаде деловая активность заметно возрастёт, помогая обсудить с руководством планы на следующий год.

Водолей

Пора пересчитать доходы, пересмотреть стоимость услуг и наконец выяснить, куда утекают деньги. Первые десять дней месяца особенно хороши для общения, командной работы и поиска полезных знакомств. Всё основное желательно завершить до 13 декабря, пока обстоятельства помогают двигаться вперёд без лишних препятствий.

Рыбы

Отправьте заявки, обсудите перспективы и проявите карьерную инициативу до 13 декабря. С 10 по 20 декабря наконец начнут проясняться финансовые обстоятельства, и вы сможете получить долгожданные выплаты. Последнюю декаду декабря посвятите разговорам с единомышленниками о планах и распределении обязанностей на следующий год.

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