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14.11.2026 03:03
чтение: 1 мин
Гороскоп
#декабрьский гороскоп

Финансовый гороскоп на декабрь 2026 года для всех знаков зодиака

Первый месяц зимы
гороскоп на декабрь 2026
гороскоп на декабрь 2026

По части денег декабрь 2026 года обещает сложиться весьма удачно. Главное — не откладывать дела в долгий ящик и постараться запустить все важные проекты до 13 декабря. Впрочем, если вы проявите настойчивость и разумный подход, то обязательно справитесь со всеми трудностями во второй половине месяца.

Овен
Декабрь располагает к обстоятельной работе: самое время разобрать накопившиеся задачи и спокойно заняться деньгами. Особенно удачно пойдут дела, если договоры и прочие важные формальности удастся уладить до 13 декабря. Ближе к концу месяца присмотритесь к предложениям по работе и не поленитесь записать все перспективные идеи на будущее.

Телец
Весьма подходящий месяц для того, чтобы навести порядок в финансах и вспомнить о старых долгах. Крупные покупки, ремонт и прочие серьёзные дела постарайтесь завершить до 13 декабря, пока Юпитер помогает всё решать без особых хлопот. Заранее определите, сколько готовы потратить на подарки, чтобы январь не начался с неприятных подсчётов.

Близнецы
Если собираетесь менять работу, подписывать договор или начинать обучение, постарайтесь сделать это до 13 декабря. Во второй половине месяца внимание переключится на деньги, а Суперлуние 24 декабря поможет без иллюзий оценить финансовые результаты года. Главное — не обещайте никому больше, чем позволяют ваши возможности, чтобы поберечь силы и кошелёк.

Рак
Разговоры о прибавке к зарплате и новых проектах лучше не откладывать дальше 13 декабря. В середине месяца найдите время спокойно обдумать дальнейшие карьерные шаги и распределить деньги на подарки. В заключительной декаде месяца можно смело закреплять деловые договорённости и распределять обязанности на январь.

Лев
Первую половину декабря стоит посвятить рабочим вопросам, завершив переговоры и планы на будущее до 13-го числа. Середина месяца окажется неожиданно удачной для финансовой ревизии и подсчета реальных доходов за год. Последнюю декаду лучше полностью посвятить рабочему порядку, чтобы в новый год войти с ясной головой.

Дева
Начало декабря — прекрасное время для новых проектов и заключения договоров, если успеть до 13-го числа. Период с 10 по 20 декабря отлично подходит для решения вопросов с кредитами и страховками, которые тянутся ещё с лета. После 25 декабря разговоры станут более конкретными, поэтому смело обсуждайте планы и распределяйте обязанности на январь.

Весы
Декабрь поможет наконец разобраться с доходами, расходами и стоимостью собственных услуг. Все важные начинания и договорённости желательно завершить до 13 декабря, пока Юпитер благоприятствует командной работе. Позже продвигать дела будет уже не так легко, поэтому лучше не испытывать судьбу.

Скорпион
В начале декабря обсудите повышение оплаты, согласуйте условия сотрудничества и посчитайте праздничный бюджет. После 10 и 12 декабря ситуация заметно оживится, помогая сдвинуть с места рабочие процессы и вопросы здоровья. К концу месяца вы гораздо яснее поймёте, в каком направлении двигаться дальше.

Стрелец
Постарайтесь завершить все важные договорённости и запустить намеченные проекты до 13 декабря. С 14 по 20 декабря обязательно проверьте кредиты, налоги и общие обязательства, чтобы разобраться со всем до суперлуния 24 декабря. В последние дни месяца останется только подвести денежные итоги года и наметить цели на будущее.

Козерог
Начало декабря лучше посвятить кредитам и распределению расходов, уладив всё до 13-го числа. С 10 по 20 декабря благоприятно решатся вопросы, связанные с жильём и недвижимостью. В последней декаде деловая активность заметно возрастёт, помогая обсудить с руководством планы на следующий год.

Водолей
Пора пересчитать доходы, пересмотреть стоимость услуг и наконец выяснить, куда утекают деньги. Первые десять дней месяца особенно хороши для общения, командной работы и поиска полезных знакомств. Всё основное желательно завершить до 13 декабря, пока обстоятельства помогают двигаться вперёд без лишних препятствий.

Рыбы
Отправьте заявки, обсудите перспективы и проявите карьерную инициативу до 13 декабря. С 10 по 20 декабря наконец начнут проясняться финансовые обстоятельства, и вы сможете получить долгожданные выплаты. Последнюю декаду декабря посвятите разговорам с единомышленниками о планах и распределении обязанностей на следующий год.

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Источник: Астролог Элеонора
Фото: Автора

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