Проснулись в ужасе от мощного ночного взрыва

Взрыв газобаллонного оборудования произошел в припаркованном легковом автомобиле во дворе жилого дома в Якутске, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Инцидент произошел в ночное время во дворе дома на улице Петра Алексеева, 8. По данным очевидцев, от мощного хлопка портативный утепленный гараж, которым был укрыт автомобиль, буквально разлетелся на части.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС провели необходимые аварийно-спасательные работы. По предварительной информации ведомства, причиной произошедшего стала техническая неисправность газобаллонного оборудования. В результате инцидента никто не пострадал.