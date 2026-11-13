Московский тенор покоряет якутскую сцену: Эксклюзивное интервью со звездой

Музыкальный критик и постоянный автор SAKHALIFE.RU Елена Степанова взяла интервью у солиста московского театра «Новая опера» Нурлана Бекмухамбетова, который исполнит партию Радамеса на премьере оперы «Аида» Верди в Государственном академическом театре оперы и балета имени Суоруна Омоллоона. В Якутск тенор из Уральска, воспитанник Саратовской консерватории и последний аспирант Ирины Архиповой прилетел накануне и уже провёл первые репетиции, в антракте которых и поделился подробностями о себе.

РАДАМЕС ЗАЦЕПИЛ — К НЕМУ ТЯНЕТ

Нурлан Бекмухамбетов привёз в Якутск своего героя из «Аиды»

19 и 21 ноября на сцене Государственного академического театра оперы и балета имени Суоруна Омоллоона партию Радамеса на премьере оперы «Аида» Верди исполнит солист московского театра «Новая опера» Нурлан Бекмухамбетов — тенор из Уральска, воспитанник Саратовской консерватории и последний аспирант Ирины Архиповой.

В Якутск певец прилетел накануне и уже провёл первые репетиции. С ним мы встретились в антракте, и вот что он о себе рассказал.

— Я к Радамесу шел очень давно, со времен своей консерваторской юности. А вышло так. Я в Большом театре пел Гонца из «Аиды». И когда мы с Владиславом Пьявко выступали, он сказал: «Тот, кто поёт Гонца, споёт потом и Радамеса. Я тоже с Гонца начинал».

— Вице-президент Фонда Ирины Архиповой Владислав Пьявко был большим другом Якутии, дружил с нашими солистами и привёз в 2004 году в республику фестиваль «Владислав Пьявко представляет…». В фестивале участвовала и известная якутская певица Нина Чигирёва. И в 2016 году, Пьявко снова приезжал в Якутск — но уже не с фестивалем, а с мастер-классами и концертами Филармонии Якутии.

— А я к нему пришёл в «Парад теноров», и он много чему меня научил. Гонец — это была одна из моих первых партий в Большом театре, и когда я пел, он смотрел на меня и требовал: «Держи-и!».

— А вы же как раз были лауреатом фонда Ирины Архиповой!

— Да, я начинал в Большом театре, получил премию Ирины Архиповой и стал её последним аспирантом в Московской консерватории.

— Но сейчас вы работаете в Московском театре «Новая опера» им. Е. В. Колобова. Как вы там оказались?

— Между Большим и «Новой оперой» у меня еще была работа в других театрах. А в «Новую оперу» попал благодаря режиссёру Валерию Васильевичу Раку, у которого прослушивался и который слышал меня на конкурсе Чайковского. И когда в 2004 году «Новая опера» ставила «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе, он позвонил и спросил: «Споёшь Надира»? И так я влился и в эту постановку, и стал солистом «Новой оперы». А кстати, партию Надира я исполнял и в Казанском театре оперы и балета имени Джалиля.

— Откуда вы родом?

— Из Уральска, это западный Казахстан, рядом с Саратовом.

— Оу, вы же учились в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, и окончили её с отличием! А чем известен ваш родной городок?

— Уральск — казачья станица, это старинный, очень интересный городок со своей историей, а раньше назывался Яик. И река раньше называлась не Урал, а Яик. Это город, если помните, где поймали Емельяна Пугачева, и вы встретите его в Капитанской дочке Пушкина. И оттуда, из Уральска, доставляли чёрную икру к столу императрицы Екатерины II.

— Так как вы оказались в нашем театре?

— Радамес — мой многолетний труд, и мне очень хочется спеть его вашему зрителю.

Я давно хотел познакомиться с якутским театром, и кстати, здесь Михаил Панджавидзе ставил оперу «Риголетто». А это мой друг, мы с ним много и часто работали. И я во всех его постановках пою, выступал и в Казани, и в Голландию мы с ним ездили. И так счастливо сложилось, что у Сергея Полякова, который должен был у вас петь, возник форс-мажор. С ним мы тоже вместе работали в «Новой опере», и в Мексику ездили, куда Галина Павловна Вишневская меня приглашала. И вот теперь я здесь, готовлюсь спеть для вас Радамеса.

— Насколько сложна для вас эта партия?

— Ну не столь чтобы ах. Я же и Манрико пел в «Трубадуре» и заглавную партию Лоэнгрина — они тоже в моем списке ведущих теноровых ролей. И если бы не было за плечами Рудольфа, Водемона, других, может, я и подумал бы, что эта партия как-то сложна. Радамес же очень лиричный. Он хоть и военачальник, но там же все про любовь! И, кажется, что это достаточно большая партия, много текста, и когда начинаешь погружаться в нее, то оказывается, что все в ней тебе под силу. Верди гениальный композитор, и кроме того, он щадил певцов и выстраивал партии так, чтобы им было где отдохнуть.

С Прасковьей Герасимовой, исполнительницей Аиды, в гримерке

— А как вы относитесь к своему персонажу?

— Меня все время спрашивают: «Какая у вас самая любимая партия?» Я же Герцога Мантуанского раз сто спел, Ленского — раз восемьдесят. У меня много Владимира Игоревича из оперы «Князь Игорь», Альфреда Жермона в опере Джузеппе Верди «Травиата», да и других. Не знаю, не могу сказать, что какая-то из них — моя самая любимая партия. А вот Радамес зацепил. К нему тянет. Это наверное, единственный положительный герой из всех, кого я исполнял. Он не предал свою любимую и пошёл на смерть. Он благородный, и мне это близко.

— Спасибо вам за беседу. Удачи на Якутской сцене! Очень хочется услышать, как звучит эта благородная партия в исполнении Нурлана Бекмухамбетова. Пусть история Радамеса, история любви и верности, тронет и сердца наших зрителей.

Музыка Верди напомнит, что самые сильные чувства не знают границ и расстояний.

А я напомню, что постановка оперы «Аида» осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ и посвящена юбилею Галины Павловны Вишневской.