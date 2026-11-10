Идеолог якутских коммунистов о сожжении фото Аммосова в кырзызском фильме

Киргизский фильм «Айтматов» Каныбека Калматова, продемонстрированный на IX Якутском кинофестивале, вызвал у многих якутян недоумение. Главный редактор популярного сайта SakhaLife София Булчукей вышла на Якутскмй реском КПРФ с вопросом: «Реском или кто-то из коммунистов будет реагировать на сожжение фото Максима Аммосова в кыргызском фильме?».

На вопрос Софии Владимировны ответил секретарь Якутского рескома КПРФ по идеологии, народный депутат РС(Я), преподаватель исторического факультета СВФУ имени М.К. Аммосова Иннокентий Романов. К слову, Иннокентий Иванович — сын одного из основателей первого высшего учебного заведения в Якутии Ивана Романова, незаконно репрессированного в 30-е годы:

— Эпизод с сожжением фотографии Максима Кировича Аммосова из фильма «Айтматов» это, скорее всего, произвольный прием, который допустил сам кинорежиссер. Но в то же время в жизни, учитывая 30-е годы, такое вполне могло случиться. Категория «враг народа» воспринималась людьми плохо, и они вполне могли сжечь фотографию, ходили же на различные демонстрации, публичные акции против врагов народа…

Максима Аммосова избрали первым секретарем ЦК Компартии Киргизии в июле 1937 года на I съезде КП(б) Киргизии. До этого он работал первым секретарем Киргизского областного комитета ВКП (б).

7 ноября этого же года во время демонстрации, посвященном 20-летию Великого Октября, чисто случайно вместо лозунга «Да здравствует коммунизм во всем мире!» произнес: «Да здравствует фашизм во всем мире!». И тут же исправил свою ошибку: «Под руководством великого Сталина — вперед к победе коммунизма во всем мире!»

Там также были антифашистские лозунги, и он, видимо, столько раз повторял их, что мог случайно сбиться. А в то время за ним уже следили.

Сотрудники НКВД тут же ухватились за эту оплошность и вскоре его арестовали, признав врагом народа. И пошло-поехало из-за одной оговорки. Случайно спутал слова.

В то время за лидерами Якутии был установлен контроль. За ними следили еще с 1928 года. Тогда появилось дело Ксенофонтовых («ксенофонтовщина»). А в 30-е годы многих руководителей нашей республики признали врагами народа: они, мол, неправильно руководили республикой — привлекали к руководству буржуазную интеллигенцию. Потом им приписывали сепаратистские действия, допускающие выход республики из состава СССР и переход под юрисдикцию Японии или Америки, поэтому их считали иностранными агентами. Но это явные наговоры, потому что они были честными и прямыми революцинерами, до конца верными марксистско-ленинскому учению. В то время лепили «дела» из всяких доносов, даже по незначительным ошибкам.

На Максима Аммосова и его товарищей заведено так называемое Центральное дело (Дело моряков). Почему моряков? Якутия в то время имела выход на Охотское море. И вот через море они, якобы, хотели передать Якутию под юрисдикцию Японии или Америки. А Центральное дело — потому что они были первыми руководителями нашей республики.

В 50-е годы все руководители республики были реабилитированы как незаконно репрессированные.

На митинге, посвященном 109-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции, коммунисты в своих речах отмечали выдающуюся роль первых большевиков — Максима Аммосова, Платона Ойунского, Исидора Барахова, Степана Аржакова, Степана Васильева и других в получении Якутией государственности в форме автономной республики. Они были первыми руководителями советских преобразований в Якутии.

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