Сегодня Андрею Саввичу Борисову, народному артисту России, Герою Труда Российской Федерации, исполняется 75 лет.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил юбиляра:

Вся жизнь Андрея Саввича связана с театром и якутским словом. В его постановках глубина нашей культуры становится близка зрителям далеко за пределами Якутии. Его дипломный спектакль «Желанный голубой берег мой…» по повести Чингиза Айтматова получил Государственную премию СССР. Спустя годы со сцены Мариинского театра на языке саха прозвучала опера-олонхо «Ньургун Боотур» в его постановке. Сегодня Андрей Саввич встречает юбилей на показе этой оперы в Якутске.

Мы с Андреем Саввичем хорошо знаем друг друга уже много десятилетий. Я особенно ценю в нём умение смотреть в будущее. Больше тридцати лет назад он предложил первому Президенту Якутии Михаилу Ефимовичу Николаеву создать Высшую школу музыки. Её воспитанникам аплодировали в нью-йоркском Карнеги-холле. Почти четверть века Андрей Саввич возглавлял Министерство культуры и духовного развития Якутии. Он основал Арктический государственный институт культуры и искусств и Театр Олонхо, многое сделал для становления якутского кино. Во многом благодаря его усилиям в 2005 году ЮНЕСКО признала наш героический эпос Олонхо шедевром устного и нематериального наследия человечества. За всеми этими решениями стояла его уверенность в том, что Якутия может сама растить музыкантов, актёров и режиссёров, чьё искусство будет интересно всему миру.

За последние пять лет в сёлах и городах Якутии мы открыли 36 домов культуры, культурно-досуговых центров и многофункциональных комплексов. Здесь ставят спектакли, репетируют ансамбли, а на сцену выходят и начинающие исполнители, и народные артисты. Вместе с городскими театрами и концертными залами они образуют целую сеть площадок, где растут таланты Якутии. Её главной сценой станет Арктический центр эпоса и искусств, который создаём на берегу священного озера Сайсары. Здесь, в Якутске, наши артисты смогут воплощать самые смелые замыслы на сцене мирового уровня и работать вместе с выдающимися режиссёрами и музыкантами из России и других стран. Сам Андрей Саввич уже готовит новые постановки для Арктического центра эпоса . Уверен, её премьеры станет настоящим подарком для зрителей.

От всей души желаю Андрею Саввичу крепкого здоровья, радости рядом с близкими и сил на всё, что он ещё задумал. С юбилеем, дорогой Андрей Саввич!

Саха уонна Россия култууратын историяларыгар Андрей Саввич Борисов аата көмүс буукубаларынан суруллан турар. Сүдү киһибит айар талаана Саха Сиринэн муҥурдаммакка аан дойду куйаарыгар аатырар. Кини туруоруулара, айбыт үлэлэрэ биһиги республикабыт барҕа баайа. Ырааҕы өтө көрөр, хас-да көлүөнэҕэ суол арыйбыт улуу киһибитигэр барҕа махтал! Уруй-айхал! max.ru/aisen_nikolaev

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