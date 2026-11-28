В Якутске ночью загорелась городская свалка. Что там такое произошло, что пламя вспыхнуло в конце ноября, когда в Якутске фактически наступила зима, мороз уже сковал реки и выпало немало снега.



Как сообщает глава Якутска Дмитрий Садовников в своем канале МАХ, на городском полигоне на 9 км Вилюйского тракта обнаружено возгорание. Коммунальные службы работают над его устранением.

Огонь заметили примерно в 22:00 27 ноября. На месте работы координирует первый заместитель главы города Андрей Лебедев. Активное тушение началось с 2:00 ночи. Из-за несвоевременных мер эксплуатирующего предприятия площадь превысила 0,2 га.

К тушению привлечено 10 сотрудников «Жилкомсервиса» и 7 единиц техники: 4 самосвала, 2 бульдозера, 1 погрузчик. Пожар локализовали, продолжается тушение. Силы будем наращивать.

Виновные в распространении огня и бездействии будут наказаны — меры примем.

Пожар на полигоне возникает не впервые. Но из-за безответственности и недосмотра со стороны «Жилкомсервиса» огонь ушёл на огромную территорию. Запах гари чувствуется и в городе.

Этот полигон отслужил последние дни. Вчера получена лицензия на эксплуатацию нового полигона — он начнёт работать в ближайшее время. Аукцион на консервацию действующего объявлен.

Замглавы Якутска Андрей Лебедев на ночном тушении пожара.

В 9.01 канал МАХ Окружной администрации Якутска сообщил, что пожар на городском полигоне отходов локализован. Силы и средства будут наращивать для дальнейшей ликвидации огня, сообщил первый заместитель главы города Андрей Лебедев. «С двух часов ночи нахожусь здесь, приступили к активному тушению. Наращиваем технику. На данный момент возгорание локализовали, отрезали от распространения. Площадь возгорания составляет порядка 2 тысяч кв.м. Сегодня в планах — полностью остановить горение и задавить к завтрашнему дню. Работают сотрудники «Жилкомервиса», Управления ГО и ЧС. Будем также привлекать стороннюю технику, организации», — сказал Лебедев.

Дмитрий Садовников встретился с депутатами перед 31-й сессией Якутской городской Думы