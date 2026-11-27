Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует об открытии движения для транспорта по ледовым переправам через реку Вилюй на федеральной дороге А-331 «Вилюй». Ледовые переправы вводятся в эксплуатацию с 27.11.2026 г. на следующих участках:

км 807, с. Кюндядя;

км 956, с. Устье;

На федеральной трассе Р-504 «Колыма» также с 27.11.2026 г. открыт ледовый автозимник через реку Алдан («Хандыга — Мегино-Алдан»).

В настоящий момент проезд разрешен для автомобилей массой до 4 тонн. По мере нарастания толщины льда грузоподъемность будут увеличивать.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» рекомендует автомобилистам неукоснительно соблюдать разрешённую грузоподъёмность при проезде через ледовые переправы.