В Якутии продолжает расширяться сеть зимников. Сегодня спасатели и дорожники официально разрешили движение сразу по трём новым ледовым переправам — в Верхнеколымском, Нюрбинском и Амгинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

С сегодняшнего дня транспорт может безопасно пересекать реки по следующим маршрутам:

Верхнеколымский район: «п. Зырянка — Затон» через реку Ясачная (до 3 тонн);

Нюрбинский район: «с. Энгольжа — с. Киров» через реку Марха (до 4 тонн);

Амгинский район: «с. Амга — с. Усть-Мая» через реку Амга (до 3 тонн).

Таким образом, на данный момент в республике официально действуют уже восемь зимних дорог по льду. Помимо открытых сегодня, движение разрешено ещё на пяти участках:

Оленекский район: «с. Оленек — с. Харыялах» через реку Оленек (до 10 тонн);

Жиганский район: «п. Жиганск — Аэропорт» через реку Стрекаловка (до 3 тонн);

Момский район: «с. Хонуу — с. Соболох» через реку Мома (до 3 тонн);

Сунтарский район: «с. Сунтар — с. Устье» через реку Вилюй (до 4 тонн);

Верхневилюйский район: «с. Верхневилюйск — с. Хоро» через реку Вилюй (до 3 тонн).

В МЧС также напоминают, что самовольный выезд на лёд вне переправ грозит серьёзным штрафом по статье 9.10 КоАП Якутии: обычным водителям придётся заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 50 тысяч, а юридическим — от 100 тысяч до миллиона рублей.