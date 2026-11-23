Во вторник уже не стыдно хотеть спать, но ещё рано ждать пятницу.

гороскоп на вторник 24 ноября

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 24 ноября 2026: 15, 16 лунный день. Полная Луна. С 13:00 до 14:30 по московскому времени избегайте покупок (за исключением продуктов питания и топлива), а также принятия важных решений.

После этого Луна покидает знак Тельца и переходит в Близнецы, где наступает полнолуние.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня внимательно следите за всем, что говорите и делаете, поскольку день связан с повышенным риском неприятных происшествий.

Сегодня полнолуние, к тому же Луна находится в соединении с непредсказуемым и своенравным Ураном.

Может произойти что угодно!

Вполне вероятны бурные споры, которые способны неожиданно перерасти в серьезные конфликты.

Действуйте осторожно — советует ваш гороскоп на 24 ноября.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня полнолуние происходит в вашем Доме Денег и сопровождается соединением с непредсказуемым Ураном.

Это может создать ситуацию, связанную с потерей, кражей или повреждением вашего имущества.

Дважды проверяйте все, что касается финансовых договоренностей.

Позаботьтесь о сохранности того, что вам принадлежит.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня происходит единственное в этом году полнолуние в вашем знаке.

Более того, оно сопровождается соединением с неугомонным, эксцентричным Ураном.

Для вас это совершенно непредсказуемый день!

Кроме того, повышается вероятность неприятных происшествий.

Некоторые ситуации могут достичь критической точки.

Разногласия способны внезапно перерасти в бурные ссоры.

Действуйте мягко и осторожно. Держите глаза открытыми!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня сохраняйте самообладание на работе, поскольку у вас может возникнуть искушение выйти из себя или перейти допустимые границы.

Не делайте ничего, о чем впоследствии придется сожалеть.

Оно того не стоит.

(Если, конечно, вы не готовы махнуть на все рукой и уволиться. Причем сделать это с настоящим драматическим эффектом!)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас могут возникнуть разногласия с другом или кем-нибудь из участников группы, к которой вы принадлежите.

Спор может касаться детей, искусства, спорта или чего-нибудь связанного с миром развлечений.

Сейчас вы особенно решительны в общении, поскольку огненный Марс буквально подогревает вашу энергию.

Поэтому будьте осторожны.

Смотрите, куда ступаете!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня классический день для трудностей в общении с влиятельными людьми, особенно с родителями, начальством и представителями полиции.

Не испытывайте ничье терпение!

Вполне вероятны бурные споры, которые могут вспыхнуть совершенно неожиданно.

Будьте благоразумны.

Не высовывайтесь и держите порох сухим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня могут возникнуть споры о политике, религии, расовых вопросах — да практически о чем угодно!

Люди находятся в беспокойном состоянии из-за энергии полнолуния.

К тому же присутствие Урана в этой астрологической картине способно вызвать проблемы и неожиданные события, связанные с путешествиями, высшим образованием, медициной и юриспруденцией.

Не торопитесь. Действуйте спокойно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня дважды проверяйте банковские реквизиты и договоренности, связанные с наследством, страхованием, налогами, долгами и финансовыми вопросами совместного имущества.

Что-то может пойти не так.

Кроме того, вполне вероятны споры и разногласия.

Сохраняйте хладнокровие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня классический день для ссор с супругами, близкими друзьями и партнерами.

Причина в том, что полнолуние происходит напротив вашего знака и сопровождается соединением с непредсказуемым, эксцентричным Ураном.

Люди могут вести себя совершенно неожиданно.

Кроме того, день связан с повышенным риском неприятных происшествий.

Все находятся на взводе.

Будьте внимательны и проявляйте доброту.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вполне вероятны неожиданные нарушения привычного рабочего распорядка.

Нехватка сотрудников, перебои с электричеством, поломки оборудования и споры с людьми, с которыми вам приходится иметь дело, могут стать обычным явлением.

Выделите себе дополнительное время, чтобы оставался запас на случай непредвиденных обстоятельств.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Родителям сегодня следует проявлять особую бдительность, поскольку для детей повышен риск неприятных происшествий.

Впрочем, это также день повышенной осторожности в спорте, искусстве и во всем, что связано с индустрией развлечений.

Ваши планы на встречи и общение могут внезапно измениться.

Будьте начеку!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня привычный домашний распорядок может быть нарушен неожиданным приходом гостей, поломками оборудования, перебоями с электричеством или неисправностями мелкой бытовой техники.

Да чем угодно!

Что бы ни произошло, это способно спровоцировать ссоры с членами семьи, особенно с родителями.

А вам это совершенно ни к чему.

Не торопитесь, проявляйте терпение и будьте снисходительны ко всем окружающим.

Если у вас сегодня день рождения

Сегодня день рождения отмечают актер Андрей Смоляков (1958) и телеведущая Елена Ищеева (1973).

Вы стремитесь улучшать жизнь окружающих. Вы творческая, артистичная, терпимая и независимая личность.

Пришло время подвести итоги собственной жизни, поскольку настал момент отпустить людей, места и вещи из прошлого, которые сдерживали ваше развитие.

Проведите генеральную уборку — как в своем внутреннем мире, так и во внешнем окружении.

Завершается девятилетний цикл вашей жизни.

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