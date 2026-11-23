Ежедневный гороскоп на вторник 24 ноября 2026 года
Предупреждение о Луне
Гороскоп на 24 ноября 2026: 15, 16 лунный день. Полная Луна. С 13:00 до 14:30 по московскому времени избегайте покупок (за исключением продуктов питания и топлива), а также принятия важных решений.
После этого Луна покидает знак Тельца и переходит в Близнецы, где наступает полнолуние.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Сегодня внимательно следите за всем, что говорите и делаете, поскольку день связан с повышенным риском неприятных происшествий.
Сегодня полнолуние, к тому же Луна находится в соединении с непредсказуемым и своенравным Ураном.
Может произойти что угодно!
Вполне вероятны бурные споры, которые способны неожиданно перерасти в серьезные конфликты.
Действуйте осторожно — советует ваш гороскоп на 24 ноября.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сегодня полнолуние происходит в вашем Доме Денег и сопровождается соединением с непредсказуемым Ураном.
Это может создать ситуацию, связанную с потерей, кражей или повреждением вашего имущества.
Дважды проверяйте все, что касается финансовых договоренностей.
Позаботьтесь о сохранности того, что вам принадлежит.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Сегодня происходит единственное в этом году полнолуние в вашем знаке.
Более того, оно сопровождается соединением с неугомонным, эксцентричным Ураном.
Для вас это совершенно непредсказуемый день!
Кроме того, повышается вероятность неприятных происшествий.
Некоторые ситуации могут достичь критической точки.
Разногласия способны внезапно перерасти в бурные ссоры.
Действуйте мягко и осторожно. Держите глаза открытыми!
Рак (21 июня — 22 июля)
Сегодня сохраняйте самообладание на работе, поскольку у вас может возникнуть искушение выйти из себя или перейти допустимые границы.
Не делайте ничего, о чем впоследствии придется сожалеть.
Оно того не стоит.
(Если, конечно, вы не готовы махнуть на все рукой и уволиться. Причем сделать это с настоящим драматическим эффектом!)
Лев (23 июля — 22 августа)
Сегодня у вас могут возникнуть разногласия с другом или кем-нибудь из участников группы, к которой вы принадлежите.
Спор может касаться детей, искусства, спорта или чего-нибудь связанного с миром развлечений.
Сейчас вы особенно решительны в общении, поскольку огненный Марс буквально подогревает вашу энергию.
Поэтому будьте осторожны.
Смотрите, куда ступаете!
Дева (23 августа — 22 сентября)
Сегодня классический день для трудностей в общении с влиятельными людьми, особенно с родителями, начальством и представителями полиции.
Не испытывайте ничье терпение!
Вполне вероятны бурные споры, которые могут вспыхнуть совершенно неожиданно.
Будьте благоразумны.
Не высовывайтесь и держите порох сухим.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня могут возникнуть споры о политике, религии, расовых вопросах — да практически о чем угодно!
Люди находятся в беспокойном состоянии из-за энергии полнолуния.
К тому же присутствие Урана в этой астрологической картине способно вызвать проблемы и неожиданные события, связанные с путешествиями, высшим образованием, медициной и юриспруденцией.
Не торопитесь. Действуйте спокойно.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Сегодня дважды проверяйте банковские реквизиты и договоренности, связанные с наследством, страхованием, налогами, долгами и финансовыми вопросами совместного имущества.
Что-то может пойти не так.
Кроме того, вполне вероятны споры и разногласия.
Сохраняйте хладнокровие.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Сегодня классический день для ссор с супругами, близкими друзьями и партнерами.
Причина в том, что полнолуние происходит напротив вашего знака и сопровождается соединением с непредсказуемым, эксцентричным Ураном.
Люди могут вести себя совершенно неожиданно.
Кроме того, день связан с повышенным риском неприятных происшествий.
Все находятся на взводе.
Будьте внимательны и проявляйте доброту.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня вполне вероятны неожиданные нарушения привычного рабочего распорядка.
Нехватка сотрудников, перебои с электричеством, поломки оборудования и споры с людьми, с которыми вам приходится иметь дело, могут стать обычным явлением.
Выделите себе дополнительное время, чтобы оставался запас на случай непредвиденных обстоятельств.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Родителям сегодня следует проявлять особую бдительность, поскольку для детей повышен риск неприятных происшествий.
Впрочем, это также день повышенной осторожности в спорте, искусстве и во всем, что связано с индустрией развлечений.
Ваши планы на встречи и общение могут внезапно измениться.
Будьте начеку!
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сегодня привычный домашний распорядок может быть нарушен неожиданным приходом гостей, поломками оборудования, перебоями с электричеством или неисправностями мелкой бытовой техники.
Да чем угодно!
Что бы ни произошло, это способно спровоцировать ссоры с членами семьи, особенно с родителями.
А вам это совершенно ни к чему.
Не торопитесь, проявляйте терпение и будьте снисходительны ко всем окружающим.
Если у вас сегодня день рождения
Сегодня день рождения отмечают актер Андрей Смоляков (1958) и телеведущая Елена Ищеева (1973).
Вы стремитесь улучшать жизнь окружающих. Вы творческая, артистичная, терпимая и независимая личность.
Пришло время подвести итоги собственной жизни, поскольку настал момент отпустить людей, места и вещи из прошлого, которые сдерживали ваше развитие.
Проведите генеральную уборку — как в своем внутреннем мире, так и во внешнем окружении.
Завершается девятилетний цикл вашей жизни.
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