6 раз наткнулся на нож: суд не поверил в версию подсудимой, приговор устоялся в Верховном суде



19.11.2026 в Верховном суде РС(Я) устоялся приговор Якутского городского суда РС(Я) от 10.09.2026 в отношении подсудимой, 1981 г.р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, 14 июня текущего года в многоквартирном доме по улице Кочнева г. Якутска между сожителями на почве личной неприязни произошел конфликт. Находясь в состоянии опьянения, женщина умышленно нанесла мужчине не менее 6 ударов ножом (в грудь, живот и бедро) и не менее 10 ударов рукой в область живота. Тем самым причинила тяжкий вред здоровью (проникающее ранение брюшной полости), состоящий в прямой причинно-следственной связи со смертью, а также легкий вред здоровью (6 колото-резаных ран) и повреждения, не причинившие вреда здоровью (ссадины и кровоподтеки).

Через день потерпевший скончался в больнице от перитонита, развившегося вследствие ранения брюшной полости.

В судебном заседании подсудимая вину не признала. Пояснила, что 12–14 июня они с сожителем употребляли алкоголь. 14 июня поссорились из-за злоупотребления потерпевшим спиртным, он стал вести себя агрессивно. Испугавшись, она взяла кухонный нож и хаотично стала отмахиваться, а потерпевший «наткнулся на нож», который был у неё в руках. Потерпевший отказался от вызова врачей, самостоятельно наложил повязку и лег спать. 15 июня состояние сожителя ухудшилось, она пыталась лечить его обезболивающими, затем вызвала скорую помощь. Потерпевший был госпитализирован, а она сама доставлена в полицию.

С учетом совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, проанализировав и проверив их, суд признал подсудимую виновной и с учетом смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.