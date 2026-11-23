Учитель истории МБОУ «Мастахская СОШ им. Героя Советского Союза Миронова» Елена Ильинова стала призером XI Международного конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации – 2026», финал которой прошёл в Москве, в Доме Российского исторического общества. Учредителями конкурса выступают фонд «История Отечества» и Ассоциация учителей истории и обществознания при поддержке Российского исторического общества и Минпросвещения России.

По итогам отборочных этапов были определены 24 победителя от России — по три представителя от каждого федерального округа. Елена Николаевна вошла в число трёх педагогов от Дальневосточного федерального округа, успешно преодолевших заочные испытания, и является единственным представителем Республики Саха (Якутия) в числе финалистов от ДФО.

Поздравляем Елену Николаевну с высоким профессиональным достижением!