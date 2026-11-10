Интеграция, творчество, наука: Профессиональный конкурс учителей-естественников

КОМАНДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС УЧИТЕЛЕЙ- ЕСТЕСТВЕННИКОВ «КРЕАТИВНОЕ ЯДРО»

Оказалось, термин «креативное ядро» ввёл в научный оборот американский социолог и экономист Ричард Флорида в своей концепции «креативного класса». Этим понятием он обозначил узкую группу профессионалов, чья основная задача — генерировать принципиально новые идеи, технологии, продукты или креативное содержание. К этой группе относятся специалисты, в том числе педагоги, в сферах, где творческий подход и глубокие знания являются ключевыми инструментами создания ценностей.

Конкурс, приуроченный 35-летию педагогического отделения Института естественных наук, под интересным необычным названием «Креативное ядро» в рамках юбилейного форума «Естественно-научное образование в условиях современных трансформаций» запланирован и пройдет 26-27 ноября 2026 года.

Кафедра естественнонаучного образования АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических работников им. С.Н. Донского-II» (завкафедрой ДаниловаМ.П., ст.преподаватель КорниловаА.О.) совместно с педагогическим отделением Института естественных наук ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в данный период проводят заочный этап конкурса среди всех муниципальных Управлений образования республики для отбора лучших команд. Для участия на очном этапе оценивается Электронное портфолио команд со всех улусов, по результатам анализа которых будут приглашены 10 лучших.

Очный же этап имеет 4 конкурса, среди которых в первую очередь — Визитка команды, раскрывающая её имидж: то есть команда обыгрывает свое название, максимально раскрывает творческие способности каждого участника. Затем пройдут Предметные олимпиады по четырем предметам естественно-научного направления (биология, химия, география, физика). Следующий, пожалуй, самый важный этап — урок. Проектирование урока – командная работа, но учитель на конкурсе должен будет демонстрировать не заранее спроектированный урок, а урок по выбранный в результате жеребьевки технологии обучения. Также проводится отдельная жеребьевка для определения класса и порядка конкурсного испытания. И, что важно, темы конкурсных уроков должны соответствовать календарно-тематическому планированию согласно Федеральным рабочим программам. Само собой разумеется, что оцениваться будут инновационность, связь с практикой, актуальные для учащихся проблемы, опора на их жизненный опыт, внимание на индивидуальные запросы и интересы.

И последний этап-Мастер-класс – презентация педагогического мастерства учителя- наставника как обмен опытом, то есть в команде, предоложительно, может быть свой один учитель-наставник.

Таким образом, на «креативном ядре» соберутся не просто творческие люди, а именно те специалисты, которые сгенерируют инновации и зададут вектор развития в образовании, экономике и в целом обществе.