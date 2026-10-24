Каникулы в этом учебном году короче на день

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Родителям на заметку! Минпросвещения поделилось ориентировочным расписанием каникул на 2026/2027 учебный год для школ, которые учатся по четвертям.

В этот раз школьники со 2 по 11 класс отдохнут на один день меньше, чем раньше, — в сумме получится 126 дней. Осенью дети будут свободны с 26 октября по 3 ноября, зимой — с 31 декабря по 10 января, весной — с 27 марта по 4 апреля, а летний отдых начнется 27 мая и продлится до 31 августа.

Первоклассников порадуют дополнительной неделей каникул в середине февраля (с 15 по 21 число). Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что любой перерыв в учебе должен быть не короче 9 дней, чтобы ребята успевали набраться сил. Окончательный график каждая школа может скорректировать самостоятельно, опираясь на эти рекомендации и региональные особенности.

Общая продолжительность каникул у школьников 2–11-х классов в 2026/27 учебном году составит 126 дней. В прошлом году было 127. Осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября, зимние — с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля, летние — с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля 2027 года. Школа может использовать федеральный график или составить собственный на его основе.

Рекомендованный график каникул на 2026/27 учебный год

Осенние каникулы: с 26 октября по 3 ноября 2026 года

с 26 октября по 3 ноября 2026 года Зимние каникулы: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года Весенние каникулы: с 27 марта по 4 апреля 2027 года

с 27 марта по 4 апреля 2027 года Летние каникулы: с 27 мая по 31 августа 2027 года [1]

Дополнительные каникулы

Для первоклассников предусмотрена дополнительная неделя отдыха: с 15 по 21 февраля 2027 года. [1]

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