Неподвижно лежал прямо на обочине: Счет шел на минуты

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли подростка, потерявшего сознание на улице в селе Бердигестях Горного района Якутии. Вовремя заметив школьника у дороги, бойцы вызвали медиков и контролировали его состояние до приезда врачей, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел во время планового патрулирования улицы Мира. Сотрудники группы задержания обратили внимание на подростка, который неподвижно лежал прямо на обочине проезжей части. Подойдя ближе, росгвардейцы увидели у несовершеннолетнего признаки острого судорожного приступа.

Бойцы незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. До приезда врачей сотрудники вневедомственной охраны оставались рядом с подростком, следили за его состоянием и обеспечивали безопасность на участке дороги, чтобы на лежащего человека не наехал проезжающий транспорт.

Прибывшие медики осмотрели школьника на месте и приняли решение об экстренной госпитализации. Подростка доставили в Горную центральную районную больницу, где ему оказывают всю необходимую врачебную помощь.