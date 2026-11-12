Ежедневный гороскоп на пятницу 13 ноября 2026 года

Пятница, 13 ноября 2026 года, может стать днем долгожданного прояснения ситуации во многих сферах жизни.

гороскоп на 13 ноября

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 13 ноября 2026: 4, 5 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хорошие новости! Венера находится в оппозиции к вашему знаку. Сегодня и Венера, и Меркурий прекращают ретроградное движение. Это поможет прояснить отношения с партнерами и другими людьми, а также разобраться с вопросами наследства и совместной собственности. Вы почувствуете большую уверенность и ясность в важных делах.

Телец (20 апреля — 20 мая)

С 24 октября Меркурий находился в оппозиции к вашему знаку, создавая путаницу и возвращая в вашу жизнь бывших партнеров и людей из прошлого. Начиная с сегодняшнего дня, вы почувствуете себя увереннее в общении с окружающими. Проблемы и недоразумения начнут постепенно разрешаться, а обсуждение важных вопросов станет более конструктивным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Наконец-то можно вздохнуть с облегчением! Ваш планетарный управитель Меркурий последние три недели находился в ретроградном движении. Это могло приводить к нелепым ошибкам, задержкам и потере вещей. Особенно сильно подобные обстоятельства отражались на работе. С сегодняшнего дня ситуация начнет возвращаться в привычное русло, и вы сможете увереннее заниматься повседневными делами.

Рак (21 июня — 22 июля)

С сегодняшнего дня жизнь может стать заметно проще, поскольку Меркурий и Венера прекращают ретроградное движение. Домашние дела начнут решаться эффективнее, а вы почувствуете себя увереннее при организации встреч и общении с окружающими. Многие вопросы, которые раньше требовали дополнительных усилий, постепенно станут понятнее.

Лев (23 июля — 22 августа)

В последние несколько недель домашние дела занимали значительную часть вашего времени. Ремонт, бытовые хлопоты и решение семейных вопросов требовали постоянного внимания. С сегодняшнего дня Меркурий и Венера начинают прямое движение, и вы почувствуете положительные перемены. Постепенно станет легче возвращаться к привычным планам и заниматься тем, что действительно важно для вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня ваш планетарный управитель Меркурий завершает ретроградное движение. Это особенно хорошая новость после трех недель задержек в поездках, путаницы в общении, ошибок в документах и сложностей во время переговоров. Непредсказуемые обстоятельства постепенно останутся позади. Вы сможете увереннее планировать дела, договариваться с людьми и решать рабочие вопросы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша планета-покровительница Венера находилась в ретроградном движении с начала октября. Это могло создавать задержки и мешать контролировать происходящее. Некоторые незавершенные дела накапливались, а сил заниматься ими становилось все меньше. Теперь напряженный период постепенно заканчивается. Найдите время для себя, отдохните и позвольте себе немного приятных покупок или развлечений.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отличные новости! Последние три недели Меркурий находился в ретроградном движении в вашем знаке, а еще раньше постепенно замедлялся. Сегодня этот период заканчивается. Теперь вы сможете с большей уверенностью двигаться вперед, заниматься своими планами и принимать решения. Постепенно вернется ощущение стабильности и уверенности в собственных силах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Начиная с сегодняшнего дня ваша уверенность в себе будет восстанавливаться. Меркурий и Венера прекращают ретроградное движение, что положительно отразится на отношениях с друзьями, коллективами и различными организациями. Недопонимание и прежние сомнения постепенно отойдут на второй план. Многие ситуации начнут складываться более гармонично.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В последнее время вам было интересно вновь общаться со старыми друзьями и людьми из организаций, с которыми вы сотрудничали раньше. Теперь влияние этого периода постепенно ослабевает, и вы сможете увереннее двигаться к своим целям. Отношения с руководителями и другими авторитетными людьми станут более открытыми. Используйте это время для обсуждения профессиональных перспектив и важных планов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В последние недели Меркурий и Венера находились в ретроградном движении в верхней части вашей натальной карты. Из-за этого могло казаться, что каждый шаг вперед сопровождается двумя шагами назад. Особенно заметно это проявлялось в профессиональных делах и планировании будущего. С сегодняшнего дня ситуация меняется. Вы сможете действовать увереннее, а рабочие вопросы постепенно начнут решаться легче.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В последние шесть недель задержки выплат и финансовые трудности могли доставить вам немало беспокойства. Даже поездки, вопросы издательской деятельности, СМИ, медицины и юриспруденции могли сопровождаться ошибками и неожиданными изменениями в последний момент. Начиная с сегодняшнего дня ситуация постепенно будет улучшаться. Денежные вопросы и другие важные дела станут решаться более последовательно.

Если у вас сегодня день рождения

13 ноября родилась актриса Елена Цыплакова (1958) и британский актер Джерард Батлер (1969). Людей, появившихся на свет в этот день, характеризуют как проницательных и влиятельных личностей. Они обладают ясным умом, добрыми намерениями и развитой интуицией.

Наступающий год станет временем обучения, познания и внутреннего развития. Найдите возможность пересмотреть свои духовные и жизненные убеждения. Изучайте новые философские направления, расширяйте кругозор и ищите ответы на вопросы, которые помогут лучше понять себя и свое предназначение.

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