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12.11.2026 23:34
чтение: 1 мин
Гороскоп
#ноябрьский гороскоп

Ежедневный гороскоп на пятницу 13 ноября 2026 года

Пятница, 13 ноября 2026 года, может стать днем долгожданного прояснения ситуации во многих сферах жизни.
гороскоп на 13 ноября 2026
гороскоп на 13 ноября

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 13 ноября 2026: 4, 5 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хорошие новости! Венера находится в оппозиции к вашему знаку. Сегодня и Венера, и Меркурий прекращают ретроградное движение. Это поможет прояснить отношения с партнерами и другими людьми, а также разобраться с вопросами наследства и совместной собственности. Вы почувствуете большую уверенность и ясность в важных делах.

Телец (20 апреля — 20 мая)

С 24 октября Меркурий находился в оппозиции к вашему знаку, создавая путаницу и возвращая в вашу жизнь бывших партнеров и людей из прошлого. Начиная с сегодняшнего дня, вы почувствуете себя увереннее в общении с окружающими. Проблемы и недоразумения начнут постепенно разрешаться, а обсуждение важных вопросов станет более конструктивным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Наконец-то можно вздохнуть с облегчением! Ваш планетарный управитель Меркурий последние три недели находился в ретроградном движении. Это могло приводить к нелепым ошибкам, задержкам и потере вещей. Особенно сильно подобные обстоятельства отражались на работе. С сегодняшнего дня ситуация начнет возвращаться в привычное русло, и вы сможете увереннее заниматься повседневными делами.

Рак (21 июня — 22 июля)

С сегодняшнего дня жизнь может стать заметно проще, поскольку Меркурий и Венера прекращают ретроградное движение. Домашние дела начнут решаться эффективнее, а вы почувствуете себя увереннее при организации встреч и общении с окружающими. Многие вопросы, которые раньше требовали дополнительных усилий, постепенно станут понятнее.

Лев (23 июля — 22 августа)

В последние несколько недель домашние дела занимали значительную часть вашего времени. Ремонт, бытовые хлопоты и решение семейных вопросов требовали постоянного внимания. С сегодняшнего дня Меркурий и Венера начинают прямое движение, и вы почувствуете положительные перемены. Постепенно станет легче возвращаться к привычным планам и заниматься тем, что действительно важно для вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня ваш планетарный управитель Меркурий завершает ретроградное движение. Это особенно хорошая новость после трех недель задержек в поездках, путаницы в общении, ошибок в документах и сложностей во время переговоров. Непредсказуемые обстоятельства постепенно останутся позади. Вы сможете увереннее планировать дела, договариваться с людьми и решать рабочие вопросы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша планета-покровительница Венера находилась в ретроградном движении с начала октября. Это могло создавать задержки и мешать контролировать происходящее. Некоторые незавершенные дела накапливались, а сил заниматься ими становилось все меньше. Теперь напряженный период постепенно заканчивается. Найдите время для себя, отдохните и позвольте себе немного приятных покупок или развлечений.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отличные новости! Последние три недели Меркурий находился в ретроградном движении в вашем знаке, а еще раньше постепенно замедлялся. Сегодня этот период заканчивается. Теперь вы сможете с большей уверенностью двигаться вперед, заниматься своими планами и принимать решения. Постепенно вернется ощущение стабильности и уверенности в собственных силах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Начиная с сегодняшнего дня ваша уверенность в себе будет восстанавливаться. Меркурий и Венера прекращают ретроградное движение, что положительно отразится на отношениях с друзьями, коллективами и различными организациями. Недопонимание и прежние сомнения постепенно отойдут на второй план. Многие ситуации начнут складываться более гармонично.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В последнее время вам было интересно вновь общаться со старыми друзьями и людьми из организаций, с которыми вы сотрудничали раньше. Теперь влияние этого периода постепенно ослабевает, и вы сможете увереннее двигаться к своим целям. Отношения с руководителями и другими авторитетными людьми станут более открытыми. Используйте это время для обсуждения профессиональных перспектив и важных планов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В последние недели Меркурий и Венера находились в ретроградном движении в верхней части вашей натальной карты. Из-за этого могло казаться, что каждый шаг вперед сопровождается двумя шагами назад. Особенно заметно это проявлялось в профессиональных делах и планировании будущего. С сегодняшнего дня ситуация меняется. Вы сможете действовать увереннее, а рабочие вопросы постепенно начнут решаться легче.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В последние шесть недель задержки выплат и финансовые трудности могли доставить вам немало беспокойства. Даже поездки, вопросы издательской деятельности, СМИ, медицины и юриспруденции могли сопровождаться ошибками и неожиданными изменениями в последний момент. Начиная с сегодняшнего дня ситуация постепенно будет улучшаться. Денежные вопросы и другие важные дела станут решаться более последовательно.

Если у вас сегодня день рождения

13 ноября родилась актриса Елена Цыплакова (1958) и британский актер Джерард Батлер (1969). Людей, появившихся на свет в этот день, характеризуют как проницательных и влиятельных личностей. Они обладают ясным умом, добрыми намерениями и развитой интуицией.

Наступающий год станет временем обучения, познания и внутреннего развития. Найдите возможность пересмотреть свои духовные и жизненные убеждения. Изучайте новые философские направления, расширяйте кругозор и ищите ответы на вопросы, которые помогут лучше понять себя и свое предназначение.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: SAKHALIFE

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