Ежедневный гороскоп на субботу 24 октября 2026 года

Пришла суббота — женская работа

гороскоп на субботу 24 октября

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 24 октября 2026: 14, 15 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет ограничений на покупки и принятие важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас много энергии, чтобы воплотить задуманное, и вы серьёзно настроены на достижение целей. Составьте список дел, займитесь физическими упражнениями или соревновательными видами спорта. Игры с детьми и творчество тоже принесут удовольствие. Продуктивный день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня кто-то может незаметно помочь вам навести порядок дома. Меркурий сейчас ретроградный и находится напротив вашего знака, поэтому многие из вас встречают бывших партнёров и старых друзей — лично, в интернете, в мыслях или во снах.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вам понравится общаться с друзьями и участвовать в жизни клубов и организаций. Возможно, рядом окажется человек старше или опытнее вас. Вы будете выражать свои мысли прямо и с энтузиазмом! В ближайшие несколько недель, пока ваш управитель Меркурий ретроградный, возможны нелепые ошибки и задержки в работе и делах, связанных со здоровьем.

Рак (21 июня — 22 июля)

Разговоры с родителями, начальством, влиятельными людьми и полицией сегодня будут серьёзными и по существу. Они могут касаться вашей недвижимости, вещей, денег или активов. Тем временем начавшийся период ретроградного Меркурия может вернуть в вашу жизнь бывших возлюбленных.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вас могут интересовать законы, правила и требования, действующие в определённых ситуациях. При этом энергии у вас предостаточно! Займитесь соревновательным спортом или активным отдыхом на свежем воздухе, чтобы выпустить накопившийся пар. Пополните запасы в холодильнике: ожидаются гости.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В ближайшие несколько недель ваш управитель Меркурий будет ретроградным. Возможны задержки и проблемы в поездках, недоразумения в общении, путаница со встречами и ощущение, что дела идут не так, как хотелось бы. Постарайтесь справляться с возникающими трудностями по мере сил.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Из-за ретроградного Меркурия ожидаемые платежи могут задерживаться. Не исключены и другие финансовые заминки или путаница с деньгами, поэтому внимательно перепроверяйте свою работу. Тщательно изучайте счета и платёжные документы. Не относитесь к расходам легкомысленно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Меркурий ретроградный в вашем знаке до 13 ноября. Если планируете крупные покупки — автомобиль, мотоцикл, велосипед, телефон или компьютер, — подождите до конца ноября. Сейчас особенно вероятны недоразумения в общении, потерянные вещи и задержки.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам хочется путешествий и приключений! Это также прекрасный день для общения и новых впечатлений. Возможно, вы проведёте время с человеком заметно старше или младше вас. Не исключено романтическое влечение. Многие из вас сейчас переживают тайные любовные отношения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы особенно остро осознаёте свои домашние обязанности, в том числе связанные с родителями. Возможно, кто-то молодой или творческий поможет вам либо приятно отвлечёт от забот. Принимайте финансовую и практическую помощь с благодарностью.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не позволяйте тревоге и мрачным мыслям лишить вас решимости действовать. Лучше примите помощь партнёра, супруга или близкого друга, чтобы справиться с делами. Под влиянием ретроградного Меркурия может объявиться начальник или родитель, которого вы давно не видели.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас много энергии для работы и достижения целей, хотя к расходам вы можете относиться осторожно. Используйте любую возможность узнать что-то новое: это принесёт вам удовольствие. У некоторых из вас может расцвести роман с необычным человеком или представителем другой культуры.

Если у вас сегодня день рождения

В этот день родились сатирик Аркадий Райкин (1911–1987) и писатель Венедикт Ерофеев (1938–1990). Вы изобретательны, наделены богатым воображением и умеете организовывать дела. Вы любите приключения и стремитесь к совершенству. В этом году вы пожнёте плоды прежних усилий. Возможно, получите больше влияния и займёте руководящую позицию. Год будет насыщенным. Используйте возникающие возможности и действуйте. Ожидаются повышения, похвала, награды и признание.

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