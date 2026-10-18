Еженедельный гороскоп с 18 по 25 октября 2026 года

Оптимист видит возможность в каждой трудности. — Уинстон Черчилль

гороскоп с 18 по 25 октября

Солнце входит в Скорпион, а Меркурий движется ретроградно до 13 ноября. В этом материале вы найдете гороскоп с 18 по 25 октября. Рассказываем, чего ждать каждому знаку зодиака в ближайшие четыре недели.

Общий прогноз для всех знаков

Солнце на четыре недели вошло в Скорпион. Это время располагает к секретам, повышает интерес к сексуальным и финансовым скандалам и порождает споры об этике, связанные со смертью. Вырастут продажи женского белья. В новостях могут обсуждаться медицинские и полицейские процедуры, а также спецслужбы и шпионы. Возможен всплеск продаж украшений и рост спроса на ремонт ванных комнат.

Одновременно до 13 ноября действует ретроградный Меркурий (тоже в Скорпионе). Его «теневая» фаза продлится до конца ноября, и это стоит учитывать при покупке автомобиля, компьютера или телефона. Готовьтесь к путанице в общении, пропущенным встречам, транспортным задержкам и раздражению из-за потерянных вещей.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В ближайшие четыре недели вас сильнее обычного будут занимать общие финансы, кредиты, ипотека, наследство и страховые вопросы. Возможно, придётся занимать деньги. Вы можете обсуждать с супругом или партнёром, как делить расходы. Разговоры об интимной близости тоже вероятны: все чувства сейчас станут острее. Роман, начавшийся в это время, будет страстным и сильно повлияет на вашу жизнь, к лучшему или к худшему. Вы можете задуматься о конечности жизни — своей или близкого человека. Возможны важные объяснения.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Вам понадобится больше сна: Солнце сейчас находится в самой дальней от вас точке за весь год. Уважайте потребность в отдыхе и ложитесь спать пораньше. Зато противоположное положение Солнца даёт больше объективности в близких отношениях и партнёрствах. Вам будет легче увидеть свою роль, мелкие уловки, пассивную агрессию, скрытые вызовы и моменты отрицания. Это позволит подняться над небольшими недостатками и сделать отношения с кем-то глубже и содержательнее. Большой плюс!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В ближайшие недели вас ждут два противоречивых влияния. Солнце сменило знак, и вам хочется много работать, причём эффективно: вы готовы закатать рукава и взяться за дело. Но ретроградный Меркурий мешает: теряются вещи, путаются сообщения, срываются встречи, возникают задержки. Однако есть хороший компромисс: Меркурий помогает довести до конца то, что уже лежит у вас на столе. Дела, которые вы уже начали, будут закрыты быстро.

Рак (21 июня – 22 июля)

Вам повезло! Ближайшие четыре недели принесут возможности для развлечений и общения. Возможна поездка в отпуск. Насыщеннее станет и светская жизнь: кофе, обеды, ужины, кино и вечеринки с друзьями. Не исключены спортивные события и больше игр с детьми. Вырастет интерес к искусству, театру, кино и миру шоу-бизнеса. Не упускайте шанса проявить собственные таланты. Тем временем бывшие возлюбленные могут напомнить о себе лично, в сети, в мыслях или во снах. Что поделать, вы не умеете отпускать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Жизнь не всегда сериал. Следующие четыре недели вы сосредоточены на доме, семье и личном мире, возможно, будете заниматься делами родителей. Вы общительны по натуре, но сейчас вас потянет к привычной обстановке и неотразимым вкусностям. Возможны семейные разговоры и домашний ремонт. Вы можете взяться за разбор ящиков и уголков, до которых обычно не доходят руки. Ретроградный Меркурий поможет разобраться с бумагами и навести порядок, например в аптечке и ящике с хламом. Когда уборка закончится, зеркало в ванной будет в поцелуях.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В ближайшие недели темп ускорится: у вас внезапно появятся дела, поездки и встречи. Вам хочется учиться, поэтому многие станут больше читать, писать и заниматься. Визиты к братьям и сёстрам, родственникам и соседям помогут узнать новости. Но из-за Меркурия возможны транспортные задержки, проколотые шины, поломки машины, упущенные автобусы и паромы. Вы можете потерять документы и долго искать телефон. Всплывут детские воспоминания. К счастью, разговоры будут приятными, а многие порадуются красоте повседневного окружения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вы не против потратиться, особенно на красивые вещи, одежду и хорошие рестораны, но о своих финансах предпочитаете молчать. В ближайшие четыре недели доходы, денежный поток, расходы и покупки окажутся в центре внимания, хотя чеки могут прийти с опозданием, а долги вам вернут не сразу. Да, досадно. Многие будут проверять онлайн-банкинг чаще, чем прогноз погоды. Полезный совет: сейчас могут сработать старые способы заработка, а также обращение к прежним работодателям (или туда, куда вы раньше уже подавали заявку). Попробуйте.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Всё внимание на вас, дорогой Скорпион: Солнце и ретроградный Меркурий в вашем знаке на месяц. Солнце даст возможность зарядить батарейки на остаток года. Вы почувствуете подъём сил и стремление к достижениям, а к вам потянутся люди и благоприятные обстоятельства. Меркурий вернёт людей из прошлого: лично, в сети, в мыслях и снах. Это могут быть бывшие партнёры, о которых вы давно не вспоминали. Конечно, будут и досадные мелочи: потери, задержки, транспортные проблемы, путаница. Зато вы сможете завершить старые проекты и окажетесь очень продуктивны.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Он был классическим Стрельцом. Ближайшие четыре недели станут для вас временем неопределённости: личный год заканчивается, а день рождения ещё не наступил. Это астрологическая комната ожидания. К счастью, ретроградный Меркурий будет возвращать вас в прошлое, и это поможет яснее думать о будущем. Самое время определить цели на новый год (от дня рождения до дня рождения). Запишите идеи: цели придают жизни смысл, помогают не сбиться с пути и облегчают принятие решений.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Вас ждёт популярный четырёхнедельный период: хочется видеться с друзьями и активнее участвовать в клубах, группах и организациях. Это самое подходящее время, так что следуйте порыву и обращайтесь к людям. Отвечайте друзьям и знакомым из прошлого, которые могут вам написать. Поскольку Меркурий ретроградит в вашем доме дружбы, вы встретите старых друзей лично, в сети, в мыслях и во снах. Вы цените общую историю с другими людьми. Также это отличное время, чтобы определить цели на будущее. Чего вы хотите для себя на всю оставшуюся жизнь?

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Четыре недели Солнце находится в верхней точке вашей карты. Это бывает раз в год и означает, что вы оказываетесь в свете софитов, причём очень выгодном. Окружающие, особенно руководители, считают вас очень способным и компетентным, даже если вы ничего не меняете. Поэтому это лучшее время года, чтобы заявить о себе и добиваться желаемого. Требуйте преимуществ! Двери будут открываться, потому что влиятельные люди видят вас в выгодном свете. Меркурий вернёт в вашу жизнь начальников, родителей и авторитетных людей из прошлого, что может пойти на пользу, а может и нет.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сейчас и в течение четырёх недель происходит большой сдвиг, из-за которого вам захочется встряхнуть свою жизнь. Вы хотите расширить горизонты. В идеале это путешествие, ведь нужна смена обстановки! Кто-то решит вернуться к учёбе. Другие обратятся к издательскому делу, медиа, медицине и юриспруденции. Ретроградный Меркурий поможет завершить уже начатое, особенно тексты. Желание учиться и расширять мир могло запустить разные дела, и теперь вы легко их доведёте до конца, потому что увлечены.

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