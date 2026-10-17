Ежедневный гороскоп на воскресенье 18 октября 2026 года

«...наступило воскресенье — впереди двадцать четыре упоительных праздных часа, каждая минута манит тайным обещанием, в каждом мгновении таятся бессчетные возможности. И нет ничего недостижимого, всё только начинается.» Фрэнсис Скотт Фицджеральд.

гороскоп на 18 октября

Луна без курса

Гороскоп на 18 октября 2026: 8, 9 лунный день. Первая четверть. Будьте внимательны! С 18:45 18 октября до 05:00 19 октября по московскому времени не рекомендуется совершать покупки, кроме продуктов и топлива, а также принимать важные решения. После этого Луна перейдёт из Козерога в Водолей.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не требуйте от себя слишком многого: сегодня может не хватать энергии и энтузиазма. Действуйте по силам, общайтесь в спокойной обстановке, уделяйте время увлечениям и творчеству. Продвигайтесь маленькими шагами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Хороший день, чтобы сбавить темп и отдохнуть. В период Луны без курса ограничьте покупки продуктами и топливом, а важные решения отложите. Изучайте окружающий мир и узнавайте новое — сегодня это доставит вам удовольствие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны: Луна без курса находится в вашем восьмом доме, связанном с совместным имуществом, налогами, долгами и наследством. В указанный период не принимайте важных решений по этим вопросам. Сохраняйте спокойствие.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня мысли могут быть туманными, а выбор — непростым. Возможно, вы не сразу поймёте, за что взяться в первую очередь. Это не означает, что день будет плохим, но высокой продуктивности лучше не ждать. Проявляйте гибкость и избегайте ненужных споров.

Лев (23 июля — 22 августа)

Радуйтесь всему, что удастся сделать: во время Луны без курса сосредоточиться может быть непросто. Составьте список дел и похвалите себя, если выполните хотя бы три пункта. Или два. Или даже один. Не придавайте мелочам слишком большого значения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

День располагает к творчеству и непринуждённому общению. Наслаждайтесь спортом, играми с детьми и лёгкими, приятными разговорами. Не берите на себя лишних обязательств. В период Луны без курса покупайте только продукты и топливо.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Лучше всего сегодня отдохнуть дома. Возможно, больше внимания потребуется одному из родителей или родственнице. Во время Луны без курса избегайте важных решений. Побалуйте себя, не стройте слишком амбициозных планов и никуда не спешите.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Постарайтесь расслабиться и не ругайте себя, если будет трудно определиться с планами. Короткая поездка ради удовольствия поможет сменить обстановку. Порадуют и непринуждённые разговоры, особенно с братьями, сёстрами, другими родственниками и соседями. Сохраняйте спокойствие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте внимательны: Луна без курса затрагивает ваш дом финансов. Может возникнуть желание отправиться за покупками, заняться денежными вопросами или вступить в переговоры. В указанный период лучше воздержаться от таких шагов. Соберите информацию, а действовать начинайте после окончания Луны без курса.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня возможны неясности: период Луны без курса проходит в вашем знаке. Вы можете ощущать нерешительность, растерянность и не понимать, что делать дальше. Не переживайте — это ненадолго. Позвольте себе расслабиться и отдохнуть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Лучше провести день спокойно: побыть наедине с собой, поработать самостоятельно или заняться делами, не требующими внимания окружающих. Разговор с одним из родителей или руководителем может оказаться полезным. Однако во время Луны без курса не соглашайтесь на важные предложения и не берите на себя дополнительные обязанности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хороший день для спокойного общения с друзьями и единомышленниками. В период Луны без курса не давайте важных обещаний и не вызывайтесь выполнять дополнительные задачи. Обсуждайте идеи и рассматривайте разные возможности. Если есть силы, можно немного поработать, но запала может хватить ненадолго. Не перенапрягайтесь.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родился актёр Сергей Безруков (1973) и актёр, мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм (1960).

Вы умеете чувствовать людей, самостоятельны, заботливы и ответственны. Ваша теплота и энергия вдохновляют окружающих. Этот год предполагает более спокойный темп жизни. Дайте себе время восстановить силы. Уделяйте внимание деловым и личным отношениям, общайтесь с добрыми, отзывчивыми людьми, на которых можно положиться. Сосредоточьтесь на своих потребностях и на том, что делает вас счастливее.

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