Ежедневный гороскоп на воскресенье 1 ноября 2026

Воскресенье — это маленькая жизнь, которую стоит ценить

гороскоп на 1 ноября.

Лунное предупреждение

Гороскоп на 1 ноября 2026: 22, 23 лунный день. Третья четверть. После 00:30 по московскому времени (в ночь на 1 ноября) не делайте покупок, кроме еды и бензина, и не принимайте важных решений. В это время Луна переходит из Рака в Льва.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сейчас Солнце и retrograde-Меркурий (Меркурий в ретроградном движении) находятся в секторе вашей карты, связанном с Хэллоуином: страсть, тайны, скелеты в шкафу и тема смертности. Тем не менее положение Луны сегодня подталкивает вас остаться дома и отдохнуть. Решать вам.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Велик шанс, что в эти выходные вы встретите бывших партнёров, в маске они будут или без. Держите марку: говорят, что лучшая месть — хорошая жизнь. Суета и хаос дома не дадут вам расслабиться.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня вас занимают денежные вопросы. Некоторые из вас пополнят семью в этом или следующем году, так что финансы могут быть связаны с семейными событиями. А может, речь о расходах на весёлые встречи с друзьями. Из-за ретроградного Меркурия относитесь терпеливо к нелепым недоразумениям на работе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня вам понравится общение! Скорее всего, всё будет по-вашему, но эмоции могут быть острее обычного, ведь Луна в вашем знаке. Не создавайте лишних волн, идите на уступки. Сегодня вам везёт чуть больше, чем остальным знакам.

Лев (23 июля – 22 августа)

Вы любите яркие, драматичные моменты, но сегодня можете держаться скромнее. Вы больше заняты семьёй, особенно потому, что в вашей жизни снова появились давние родственники. К счастью, сил у вас хватает!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для вас это день популярности! Вам хочется выбраться в новые места и познакомиться с новыми людьми. Избегайте споров о деньгах и имуществе. Отпустите их и сосредоточьтесь на том, что работает. Короткие поездки и беседы принесут удовольствие.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В костюме вы или нет, сегодня люди заметят вас сильнее обычного. Они могут обратить внимание на вашу одежду или стиль. Между тем у вас задерживаются деньги, и чеки по почте придут с опозданием.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Многие из вас любят Хэллоуин больше всех праздников. Вам нравятся таинственность, страсть, скелеты и жуткая паутина (только без пауков, пожалуйста). Если захотите произвести фурор, сил хватит: Марс высоко в вашей карте, а Солнце в вашем знаке!

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня вы получаете противоречивые сигналы. С одной стороны, вы рады остаться за кулисами и не привлекать внимания. С другой, часть вас жаждет приключений и перемен. Так что вы можете выбирать, а значит, не проиграете. Что ни выберете, останетесь довольны.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Луна сегодня находится напротив вашего знака, поэтому в ваших интересах сотрудничать с другими. Возможно, даже пойти навстречу больше чем наполовину. Избегайте споров с родителями, начальством и людьми, облечёнными властью. Будьте благоразумны.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сейчас Солнце находится в верхней точке вашей карты и освещает вас выгодным светом. Вы хорошо выглядите в глазах окружающих, в костюме или без. Вы оцените любую возможность попутешествовать или исследовать мир. Будьте терпеливы с партнёрами и супругами, которые могут раздражать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Хэллоуин может вас заинтриговать, ведь вы мастер иллюзий. Нескольких предметов вам хватит, чтобы создать целый образ (это одно из ваших талантливых умений). Сегодня вам понравится общение. Возможно, вам напишет кто-то издалека. «Сюрприз!»

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родились: актриса Мария Порошина (1973) и спортивный функционер Умар Кремлёв (1982). Вы самомотивированный лидер, проницательный, рассудительный и решительный. Вы поднимаетесь, когда нужно принять вызов. Этот год будет годом служения, возможно, служения семье. Заботьтесь о себе, чтобы быть опорой для тех, кто обращается к вам за советом, утешением и поддержкой. Уделите внимание тому, чтобы сделать дом более личным.

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