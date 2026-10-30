Ежедневный гороскоп на субботу 31 октября 2026 года

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гороскоп на субботу 31 октября

Предупреждение о приближении Луны

Гороскоп на 31 октября 2026: 21, 22 лунный день. Убывающая Луна. С 00:30 до 08:00 по московскому времени в ночь на воскресенье, 1 ноября, лучше не ходить по магазинам (кроме покупки продуктов и бензина) и не принимать важных решений. Утром Луна перейдёт из Рака во Льва.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сейчас Солнце и Меркурий ретроградны находятся в той части вашей натальной карты, которая связана с Хэллоуином. Речь идёт о страсти, тайнах, скелетах и ​​смертности. Тем не менее, положение Луны сегодня побудит вас остаться дома и расслабиться. (Решать вам.)

Телец (20 апреля – 20 мая)

В эти выходные велика вероятность, что вы встретите бывших партнеров, независимо от того, будут они в масках или нет. Будьте внимательны, ведь, как говорится, лучшая месть — это жить хорошо. Повышенная активность и хаос дома не дадут вам расслабиться.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня вас волнуют финансовые вопросы. Поскольку у некоторых из вас в этом и следующем году планируется пополнение семьи, финансовые проблемы могут быть связаны с семейными событиями? Возможно, это также связано с сокращением времени на приятные встречи с друзьями? Будьте терпеливы к нелепым и глупым недоразумениям на работе из-за ретроградного Меркурия.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня вам понравится общение! Скорее всего, вы добьетесь своего; однако ваши эмоции могут быть более интенсивными, чем обычно, потому что Луна находится в вашем знаке. Не создавайте проблем. Просто идите на поводу. (Сегодня вам немного больше повезло, чем всем остальным знакам.)

Лев (23 июля – 22 августа)

Хотя вы любите яркие, драматичные моменты, сегодня вы, возможно, предпочтете более сдержанный стиль. Вы больше времени проводите с семьей, особенно потому, что в вашей жизни снова появились родственники из прошлого. К счастью, у вас достаточно энергии!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня для вас очень благоприятный день! Вам хочется выбраться из дома, увидеть новые места и познакомиться с новыми людьми. Избегайте споров о деньгах и имуществе. Отпустите это и сосредоточьтесь на том, что приносит вам удовольствие. Короткие поездки и беседы будут вам приятны.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Независимо от того, в костюме вы или нет, сегодня люди будут обращать на вас больше внимания, чем обычно. Безусловно. Более того, они могут обратить внимание на вашу одежду или стиль. Между тем, у вас задержка с финансами. Чеки, пришедшие по почте, будут доставлены с опозданием. Таков ваш гороскоп на 31 октября.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Для многих из вас Хэллоуин — одно из любимых времен года. Вы любите таинственность, страсть, скелеты и жуткую паутину. (Пауков, пожалуйста, не надо.) У вас определенно есть энергия, чтобы сегодня произвести фурор, если вы этого захотите, учитывая высокое положение Марса в вашей натальной карте и Солнце в вашем знаке!

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня вы получаете противоречивые сигналы. С одной стороны, вы рады оставаться в тени и не привлекать к себе лишнего внимания. Тем не менее, часть вас жаждет приключений и хочет попробовать что-то новое! Это дает вам прекрасную возможность не проиграть. В любом случае, вы довольны.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня, когда Луна находится в оппозиции к вашему знаку, вам лучше сотрудничать с окружающими — возможно, даже пойти навстречу друг другу. Избегайте споров с родителями, начальниками и авторитетными лицами. Будьте благоразумны.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сейчас Солнце находится в верхней части вашей натальной карты, что благоприятно сказывается на вашем имидже, а значит, вы хорошо выглядите в глазах окружающих — независимо от того, в костюме вы или нет. Вы оцените любую возможность путешествовать или исследовать мир. Будьте терпеливы к партнерам и супругам, которые могут вас раздражать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Хэллоуин может вас заинтриговать, потому что вы — мастер иллюзий. С помощью всего нескольких реквизитов вы можете создать архетип. (Один из ваших забавных навыков.) Общение сегодня доставит вам удовольствие. Возможно, кто-то издалека скажет: «Сюрприз!»

Если у вас сегодня день рождения

Актёр Анатолий Папанов (1922–1987) и автор-исполнитель Александр Новиков (1953) родились в этот день. Вы – целеустремленный лидер. Вы проницательны, рациональны и решительны. Вы умеете справляться с трудностями. Этот год – год служения, возможно, служения семье. Позаботьтесь о себе, чтобы быть опорой для тех, кто обращается к вам за советом, утешением и поддержкой. Сосредоточьтесь на обустройстве своего дома.

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