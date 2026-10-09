Ежедневный гороскоп на субботу 10 октября 2026 года

План на субботу: лежать, отдыхать и ни о чем не думать. Если устал — поменять позу на другой бок.

Лунные рекомендации

Гороскоп на 10 октября 2026: 28, 29, 1 лунный день. Новая Луна.

Сегодня избегайте покупок (за исключением еды и бензина) и принятия важных решений после 01:30 ночи по московскому времени. Новолуние в знаке Весов наступит ровно в 18:50 по московскому времени.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодняшнее Новолуние дает вам шанс подумать о том, как улучшить ваши самые близкие и долгосрочные отношения. Умеете ли вы внимательно слушать? Проанализируйте свое поведение в отношениях. Чего вы ожидаете? Что вы можете предложить взамен?

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня лучший день в году, чтобы подумать, как работать эффективнее и быть максимально продуктивным, поскольку Новолуние находится в вашем Доме работы и занятости. (Это относится даже к тем, у кого нет работы по найму). Поможет ли постановка целей? Составление списков?

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодняшнее Новолуние побуждает вас пересмотреть свое отношение к романтике, стиль общения с детьми и оценку (или ее отсутствие) ваших творческих талантов. Получаете ли вы удовольствие от досуга и творческих возможностей? Поразмышляйте о созидании, продолжении рода и отдыхе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Вы по натуре хранитель очага. Сегодня единственное в году Новолуние происходит в этой части вашей натальной карты, что дает вам шанс подумать о том, как улучшить отношения с членами семьи. А также о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое жилище. Есть идеи?

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня происходит единственное в году Новолуние в вашем Доме коммуникаций. Понаблюдайте за своим стилем общения с окружающими в повседневной жизни. Ясны ли ваши мысли в общении? Дружелюбны ли вы? Вежливы и внимательны? Или вы игнорируете эти обогащающие жизнь качества?

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодняшнее Новолуние находится в вашем Доме финансов. Ваши убеждения влияют на то, как что-либо проявляется в вашей жизни. Уважаете ли вы деньги как энергию, способную воплощать вещи в реальность? Ваш принцип: «Легко пришло, легко ушло» или «Копейка рубль бережет»?

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня происходит единственное в году Новолуние в вашем знаке. Трезво взгляните на себя в зеркало. Какое впечатление вы производите на окружающий мир? Ваша внешность во многом определяет то, как люди относятся к вам и реагируют на вас. Есть идеи?

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодняшнее Новолуние находится в той части вашей натальной карты, которая символизирует ваше бессознательное поведение. Поскольку каждое Новолуние — это шанс дать себе новые обещания, вы можете спросить себя: «Где я сам себе врежу? В каких сферах жизни я наиболее склонен к саморазрушению?»

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодняшнее Новолуние дает вам шанс принять решения относительно дружбы. Проводите ли вы время с теми людьми, с которыми действительно хотите быть? Являются ли ваши друзья надежными и достойными людьми? Если вы хотите иметь друзей — будьте дружелюбны!

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодняшнее Новолуние находится в верхней части вашей натальной карты. Это происходит раз в год, и у вас есть шанс проанализировать свой стиль общения с авторитетами: начальством, полицией, судами, родителями и государством. Это также отличный день, чтобы подумать о долгосрочных целях. Где вы хотите быть через три года?

Водолей (20 января – 18 февраля)

Возможно, это лучший день в году, чтобы подвести итоги своего образования и жизненного опыта. Какое дополнительное обучение или образование могло бы улучшить вашу жизнь и карьеру? Какие путешествия могли бы обогатить ваш мир? Подумайте об этом сегодня, хотя бы кратко.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодняшнее Новолуние находится в Доме финансов, который касается долгов и совместного имущества. Это лучший день в году, чтобы подумать о том, как уменьшить свои долги, а также оценить, в какой степени вы полагаетесь на собственные ресурсы, а в какой — на помощь других людей.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Чарльз Дэнс (1946) и актер Алексей Кравченко (1969) разделяют с вами этот день рождения. Вы практичны, рациональны и проницательны. Вы полностью погружаетесь в любое дело, за которое беретесь. Наслаждайтесь жизнью в этом году! Ваше творчество и жажда жизни находятся на пике! Лелейте счастье и красоту, которые есть внутри вас. Снимите защитные барьеры и немного расслабьтесь. Веселитесь, но не забывайте о своих целях.