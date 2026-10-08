Ежедневный гороскоп на пятницу 9 октября 2026 года

Пятница хоть и небольшой праздник, НО ЗАТО ПОСТОЯННЫЙ!

гороскоп на 9 октября

Луна без курса

Гороскоп на 9 октября 2026: 27, 28 лунный день. Убывающая Луна. После 11:30 по московскому времени ограничений для покупок и принятия важных решений нет. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня в отношениях с окружающими вам придётся чаще идти навстречу, но это не составит большого труда. Постарайтесь быть внимательнее к людям, проявляйте уступчивость и готовность к компромиссам. Партнёр, супруг или близкий друг может неожиданно вас удивить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это продуктивный день: вы энергичны и открыты новым идеям и способам работы. Сохраняйте гибкость, поскольку привычный распорядок, вопросы здоровья или забота о домашнем питомце могут потребовать нестандартного подхода. Готовы попробовать что-то новое?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте готовы быстро менять планы: сегодня могут поступить неожиданные приглашения. Встречи, спортивные мероприятия и развлечения с детьми способны привести к увлекательным, но непредвиденным приключениям. Родителям стоит внимательнее следить за детьми, чтобы избежать несчастных случаев. Коллеги окажут вам поддержку.

Рак (21 июня — 22 июля)

Если есть возможность, проведите день дома и отдохните. Однако будьте готовы к чему-то необычному: могут внезапно прийти гости, возникнуть необходимость в ремонте или появиться неожиданные семейные новости. На всякий случай наполните холодильник, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Лев (23 июля — 22 августа)

Неожиданные короткие поездки, встречи, новые знакомства и необычные места сделают этот день захватывающим. Сохраняйте гибкость и подстраивайтесь под обстоятельства, которые могут неоднократно меняться. Впрочем, не исключено, что именно вы будете управлять этими переменами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Внимательно следите за деньгами и личными вещами: на них могут повлиять неожиданные обстоятельства. Берегите имущество от потери, кражи или повреждения. В то же время вам может прийти в голову оригинальный способ заработка. Общение с людьми, которых вы встречаете каждый день, будет приятным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке и взаимодействует с непредсказуемым Ураном и энергичным Марсом. Это создаёт импульсивную и волнующую атмосферу. Трудно предсказать, что произойдёт, но вы готовы практически ко всему. Принимайте приглашения друзей и присоединяйтесь к коллективным мероприятиям. Не бойтесь проявить себя!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День может быть беспокойным, но вы готовы постоять за себя и открыто высказать своё мнение — особенно в разговоре с руководством или влиятельными людьми. Меркурий в вашем знаке помогает ясно и убедительно выражать мысли, а Венера усиливает ваше обаяние и дипломатичность. Подходящий момент, чтобы обновить гардероб.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня друг может вас удивить. Возможно, группа, в работе которой вы участвуете, внезапно изменит направление или примет новый план действий. Вас будут привлекать идеи, связанные с путешествиями. Будьте готовы к неожиданным переменам в вопросах банковских операций, страхования, налогов, долгов или наследства.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня окружающие замечают вас чаще обычного. При этом начальник, родитель или другой авторитетный человек может преподнести сюрприз или поставить вас в неожиданное положение. Сюрприз способен оказаться как приятным, так и не очень. В финансовых вопросах вы будете решительно отстаивать свою позицию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы идеалист и хотите сделать мир лучше. Сегодня вас особенно вдохновит общественно значимая идея или тема, связанная с издательским делом, правом либо медициной. Вы чувствуете, что сможете добиться существенного прогресса, если будете действовать продуманно. И это действительно возможно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Внимательно проверяйте банковские данные и следите за формальностями, связанными с налогами, долгами, наследством и страхованием: может произойти нечто неожиданное. Не откладывайте важные дела, иначе рискуете упустить возможность. Между тем путешествие или романтические отношения с человеком, который заметно отличается от вашего привычного окружения, могут открыть захватывающие перспективы.

Если сегодня ваш день рождения

Актер Евгений Евстигнеев (1926–1992) и модель Белла Хадид (1996) родились в этот день. Вы отлично решаете проблемы, внимательны к деталям, проницательны и чувствительны.

Предстоящий год пройдёт в более спокойном темпе. Найдите время для отдыха и восстановления сил. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Старайтесь чаще общаться с теми, кто поддерживает вас, проявляет доброту и готов прийти на помощь.