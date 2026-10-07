Ежедневный гороскоп на четверг 8 октября 2026 года

Четверг - рыбный день

гороскоп на четверг 8 октября

Луна без курса

Гороскоп на 8 октября 2026: 26, 27 лунный день. Убывающая Луна. Внимание! Весь день избегайте покупок, за исключением продуктов питания и топлива, а также не принимайте важных решений. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вам, возможно, придётся отодвинуть собственные чувства на второй план ради другого человека, поскольку главной темой дня станет забота о других. Вы также можете задуматься о том, как улучшить здоровье, особенно с помощью правильного питания. Помните, что Луна весь день без курса.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для творчества! Если вы занимаетесь искусством или работаете над творческим проектом, смело используйте свои таланты. Луна весь день без курса, поэтому мысли могут свободно парить, словно отпущенный в небо воздушный шар.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сосредоточьтесь на доме и семье. Отдохните в привычной и уютной обстановке. Не требуйте от себя слишком многого: сегодня будет трудно заставить себя действовать энергично. Расслабьтесь и наслаждайтесь общением, но не соглашайтесь ни на что важное.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для небольшой поездки. Можно также отдохнуть или узнать что-нибудь новое. Приятные беседы со знакомыми помогут хорошо провести время. Поскольку Луна весь день без курса, избегайте покупок, кроме продуктов питания и топлива.

Лев (23 июля — 22 августа)

День может оказаться непростым: Луна весь день без курса, а значит, это неподходящее время для покупок и важных решений. При этом она находится в вашем секторе финансов, поэтому ваши мысли могут быть заняты деньгами, переговорами и приобретениями. Будьте осторожны!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна без курса находится в вашем знаке, поэтому вы можете стать более эмоциональными. В то же время вам будет легче расслабиться и плыть по течению. Не принимайте важных решений и не ходите за покупками, кроме продуктов питания и топлива. Отдыхайте и общайтесь с окружающими.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это идеальный день, чтобы вести себя тихо и уединиться в приятном месте с хорошей едой и напитками. Снизьте планку своих ожиданий: нехватка ресурсов и рассеянность могут помешать вам выполнить всё задуманное. Не торопитесь и берегите силы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Прекрасный день для общения! Венера и Меркурий находятся в вашем знаке, поэтому беседы будут доставлять вам удовольствие. Людей, в свою очередь, привлечёт ваше обаяние. Можно обдумывать планы на будущее, но не берите на себя никаких важных обязательств: Луна без курса.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Луна весь день без курса. Это приятное и творческое время, подходящее для общения, но не для важных решений и денежных трат. Луна находится в верхней части вашего гороскопа, поэтому сегодня вы будете особенно заметны окружающим. Учитывайте это.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам может захотеться отвлечься от повседневности, заняться чем-нибудь необычным или сменить обстановку. Если есть возможность исследовать окружающий мир, обязательно воспользуйтесь ею. Не усложняйте ситуацию и тратьте деньги только на продукты питания и топливо, поскольку Луна весь день без курса. Постарайтесь узнать что-нибудь новое!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны: Луна весь день без курса и находится в одном из ваших финансовых секторов. Отложите решения, связанные с наследством, совместной собственностью, налогами, долгами и страхованием. Сегодня можно изучать информацию и готовиться, но окончательные решения и действия лучше перенести на завтра.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня в отношениях с окружающими придётся проявить уступчивость. Возможно, вам даже потребуется сделать больше шагов навстречу, чем другой стороне. Не соглашайтесь ни на что важное, поскольку Луна весь день без курса. Просто наслаждайтесь приятным общением.

Если сегодня ваш день рождения

Актёр Мэтт Деймон (1970) и актёр Леонид Куравлёв (1936–2022) родились в этот день. Вы умны, идеалистичны и оптимистичны. Обаяние и логика помогают вам идти к своим мечтам.

Для вас наступил заключительный год девятилетнего цикла. Подведите промежуточные итоги и отпустите людей, места и обстоятельства прошлого, которые мешали двигаться вперёд. Наведите порядок как в своём внутреннем мире, так и в окружающем пространстве.