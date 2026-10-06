Ежедневный гороскоп на среду 7 октября 2026

Среда пришла — неделя прошла

гороскоп на среду 7 октября

Период холостой Луны

Гороскоп на 7 октября 2026: 25, 26 лунный день. Убывающая Луна. После 21:30 по московскому времени избегайте покупок, кроме продуктов питания и топлива, а также не принимайте важных решений. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хотя сегодня привычный рабочий распорядок может нарушиться, день обещает быть продуктивным. Родителям стоит проявить особую бдительность: у детей повышен риск травм и неприятных происшествий. Планы на отдых или встречи могут внезапно измениться. Спортсменам важно соблюдать осторожность, чтобы избежать травм.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Родителям следует внимательно присматривать за детьми, чтобы предотвратить возможные происшествия. Вы можете неожиданно решить с кем-то встретиться или, наоборот, внезапно отменить планы. При этом у вас будет много энергии для домашних дел и улучшения жилища. Возможно, результаты удивят даже вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте готовы быстро приспосабливаться: привычный распорядок дня может измениться. Возможны поломка небольшого бытового прибора, мелкая неприятность или неожиданный визит. Вместе с тем сегодня у вас появится множество оригинальных идей. Соблюдайте осторожность, чтобы избежать происшествий.

Рак (21 июня — 22 июля)

Внимательно следите за своими словами и поступками: сегодня повышен риск неприятных случайностей. Присматривайте за деньгами и личными вещами, чтобы избежать потери, кражи или повреждения. Особенно опасны спонтанные покупки — не совершайте их после 21:30 по московскому времени.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете чувствовать беспокойство и нетерпение, поскольку вам захочется новых впечатлений и острых ощущений. Из-за этого вы способны действовать импульсивно, лишь бы вырваться из привычной рутины. Избегайте необдуманных трат и учитывайте ограничения периода холостой Луны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам захочется чего-то нового и необычного: увидеть незнакомые места, встретиться с новыми людьми и получить свежие знания. К счастью, Меркурий и Венера находятся в вашем секторе общения, поэтому сегодня вы сможете очаровать практически любого собеседника.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День может пройти в беспокойной обстановке. Причём напряжение почувствуете не только вы: друг или участник коллектива способен совершить неожиданный поступок и застать вас врасплох. Сегодня многое будет непредсказуемо, а ваш внутренний бунтарь потребует свободы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте готовы к неожиданностям со стороны начальства, родителей, представителей власти и других влиятельных людей. Предупреждён — значит вооружён. Друг или участник коллектива также может удивить вас. Не исключено и знакомство с необычным, неординарным человеком.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня поведение начальства и других влиятельных людей может быть непредсказуемым. Планы, связанные с путешествиями, высшим образованием, издательской деятельностью, медициной или юридическими вопросами, способны внезапно измениться. Возможно, вы решите настойчиво добиваться желаемого, поскольку любые ограничения будут особенно раздражать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Внимательно следите за вопросами, связанными с банковскими операциями, наследством, совместной собственностью, налогами и долгами: возможны неожиданности. Вы готовы отстаивать свои права и защищать собственные интересы. Путешествия могут складываться непредсказуемо, зато общение с друзьями будет тёплым и приятным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете столкнуться с человеком, который поведёт себя неожиданно напористо или агрессивно. Причиной могут стать общие расходы, совместная собственность, наследство, налоги или долги. При этом отношения с начальством, представителями власти и другими влиятельными людьми будут гармоничными и принесут поддержку.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Привычный рабочий распорядок может нарушиться. В отношениях с партнёром и близкими друзьями также вероятны перемены и сюрпризы, поскольку сегодня люди склонны действовать импульсивно. Вам захочется освободиться от ограничений, отправиться в приятное путешествие или хотя бы ненадолго сменить обстановку.

Если сегодня ваш день рождения

Сегодня день рождения президента России Владимира Путина (1952) и певицы Анастасии Стоцкой (1982). Вы обаятельны, решительны и настойчивы. У вас твёрдые убеждения и яркие эмоциональные реакции.

Для вас завершается девятилетний жизненный цикл. Подведите итоги и отпустите людей, места и обстоятельства, которые мешали двигаться вперёд. Наведите порядок как во внешней жизни, так и в собственных мыслях. Чаще бывайте на природе.