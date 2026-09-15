Ежедневный гороскоп на среду 16 сентября 2026 года

гороскоп на среду 16 сентября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 16 сентября 2026: 5, 6 лунный день. Растущая Луна. Избегайте покупок (кроме продуктов и бензина) или принятия важных решений до 13:00 по московскому времени. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваш идеализм пробуждается, возможно, из-за сочувствия к страданиям кого-то далекого. Поскольку вы по натуре активны, вы можете сделать что-то, чтобы помочь, чем сможете. Обратите внимание на то, что вы говорите и делаете сегодня. Ожидайте неожиданных поворотов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Следите за своим имуществом, чтобы уберечь его от потери, повреждения или кражи. Что-то неожиданное может повлиять на финансовые обсуждения или общую собственность. Тем временем вы можете заняться сбором средств или выступить от имени дела, которое вам дорого.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте готовы идти навстречу, когда имеете дело с другими людьми сегодня. Это потому, что сотрудничество — ваш лучший способ достичь собственных целей. Дом и семья в центре вашего внимания; тем не менее, игровые занятия, головоломки и тайны будут вас интриговать.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы готовы помочь кому-то, особенно если это поможет улучшить что-то на работе или связанное с вашим здоровьем. С Марсом в вашем знаке у вас есть энергия для достижения целей! Тем временем вероятны семейные обсуждения и ремонт дома.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это игривый день! Вы энергичны и уверены в себе. Романтика притягательна, что может означать новые флирты или новую любовь? Вам понравится обновлять свой дом и устраивать вечеринки, потому что у вас есть сильное желание общаться с другими и участвовать в стимулирующих дискуссиях.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня ваш домашний распорядок будет нарушен. Мелкая бытовая техника может выйти из строя или произойти незначительная поломка. Заполните холодильник, потому что могут неожиданно нагрянуть гости. Семейные обсуждения могут быть важными, потому что кому-то нужна помощь или ваше сочувствие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это день, когда вы можете случайно что-то сломать. Будьте бдительны. Тем временем это быстрый день, и у вас много дел. Найдите время для сочувственного разговора с партнером или близким другом, который может нуждаться в утешении или поддержке.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для покупок одежды для себя, потому что у вас настроение купить что-то стильное, возможно, даже экзотическое. (Знаете ли вы, что Скорпион управляет нижним бельем?) Вам нравится хорошо выглядеть — от кожи до ногтей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Нептуном, Плутоном и Ураном — всеми внешними планетами. Романтика будет нежной и привлекательной. Вы можете лично рассмотреть возможность изменения имиджа? Тем временем будьте начеку, потому что друг или партнер могут вас удивить.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете выбрать работу в одиночку или за кулисами. Возможно, это потому, что вы сентиментально относитесь к какой-то ситуации? Хорошо, что отношения с друзьями поддерживающие, потому что ваше взаимодействие с супругом, партнером и, возможно, близким другом может быть сложным. Терпение — ваш лучший союзник.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Разговор с другом (вероятно, женщиной) сегодня будет мощным. Очень вероятно, это из-за ваших идеалов или чувства заботы о благополучии кого-то. Что бы ни случилось, обнадеживает, что вы производите такое хорошее впечатление на авторитетных лиц прямо сейчас — потому что вы это делаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы на виду, что означает, что люди замечают вас больше, чем обычно. Будьте осторожны, потому что что-то необычное может застать вас врасплох. Тем временем вы не побоитесь показать свою нежность, потому что чувствуете сочувствие к определенному делу. Вас привлекают роскошь и элегантность.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Питер Фальк (1927–2011) и писатель-юморист Евгений Петросян (1945) родились в этот день. Вы энергичны, позитивны и прогрессивны. У вас есть гуманитарные принципы и желание помогать другим. В этом году вы пожинаете плоды всей своей тяжелой работы! Ожидайте силы и лидерства в своей деятельности. Это будет занятый год. Воспользуйтесь возможностями. Повышение по службе, похвала и признание будут вашими.

Ранее мы писали о гороскопе на 15 сентября 2026.