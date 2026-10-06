Позор века: Циничный грабеж своих же

Завершено расследование уголовного дела по обвинению главы администрации эвенкийского национального наслега в хищении имущества общины



Заполярным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации сельского поселения «Уяндинский эвенкийский национальный наслег Усть-Янского района». Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь председателем правления родовой общины коренных малочисленных народов Севера, в нарушение Устава общины, действуя из корыстных побуждений, совершил сделку по отчуждению принадлежащего общине автомобиля третьему лицу.

Кроме того, он составил фиктивный договор купли-продажи, выступив одновременно продавцом и покупателем, и безвозмездно передал себе принадлежащую общине квартиру в мкр. Арктика поселка Депутатский, зарегистрировав право собственности.

Общая сумма ущерба составила свыше 560 тыс. рублей. В целях обеспечения его возмещения по ходатайству следствия на счета обвиняемого в банке наложен арест.

Собранная следствием доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

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