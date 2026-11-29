Ищете что посмотреть? 5 недооценённых сериалов 2024-2026 года с рейтингом 8+

Пока весь интернет пересматривает одни и те же хайповые новинки, в каталогах стриминговых сервисов лежат настоящие жемчужины: сериалы с рейтингом около 8.0 и выше, которые прошли мимо массового зрителя. Без огромных рекламных бюджетов, без мемов в соцсетях — но с таким сценарием, что оторваться невозможно.

Критерии отбора: свежесть (релизы последних двух-трёх лет), высокий рейтинг зрителей, «съедаемость» за одни выходные и полное отсутствие хайпа. Поехали.

1. «Медленные лошади» (Slow Horses) — шпионский триллер с чёрным юмором

Apple TV+ · 2022–… · 4 сезона по 6 серий · рейтинг IMDb ≈ 8.2

О чём: Служба МИ-5 отправляет провалившихся агентов в «Свинюшник» — отдел для изгоев, где им поручают унизительную бумажную работу. Руководит этим «пансионом для неудачников» ядовито-саркастичный ветеран Джексон Лэмб в исполнении Гэри Олдмана. Но однажды одна из «мертвых душ» замечает то, чего не заметили настоящие агенты…

Почему затягивает: идеальный формат по 6 серий на сезон — скачками, за пару вечеров. Абсурдный британский юмор удивительным образом сочетается с настоящим, звонким напряжением. Олдман здесь играет, возможно, лучшую роль последних лет.

Почему вы о нём не слышали: каталог Apple TV+ в разы меньше нетфликсовского, а маркетинг скромный. При этом шоу уже получало номинации на «Эмми» и «Золотой глобус» и продлено на пятый сезон — как минимум.

Кому подойдёт: всем, кто любит шпионские интриги и сарказм.

2. «Грызня» (Beef) — драмеди, которая собрала весь палисадник наград

Netflix · 2023 · 1 сезон, 10 серий · рейтинг IMDb ≈ 7.8

О чём: Мелкий подрядчик и владелица успешного бизнеса застревают на парковке торгового центра. Дорожный конфликт длится три минуты — а вражда, которая за ним последует, растянется на всю жизнь и высветит в обоих всё самое тёмное.

Почему затягивает: 10 серий по полчаса — осилите за один вечер. Сериал снят студией A24 и унес пять «Эмми», включая обе награды за главные роли (Стивен Ён и Али Вонг). Это самая честная история про выгорание, долги и злость на всё, что вы видели на экране.

Почему вы о нём не слышали: без спецэффектов и звёзд первой величины он казался «маленьким шоу» — награды и хайп пришли уже позже.

Куда движется: второй сезон анонсирован в формате антологии — по сообщениям СМИ, главные роли там исполнят Оскар Айзек и Кэри Маллиган.

3. «День Шакала» (The Day of the Jackal) — гламурный триллер про элитного киллера

Sky / Peacock · 2024 · 10 серий · рейтинг IMDb ≈ 8.0

О чём: Современная версия знаменитого романа Фредерика Форсайта. Наёмник-призрак (Эдди Редмейн) берёт заказы на самых неприкосновенных людей планеты, а британская разведка (Лашана Линч) раскручивает охоту на него. Кошки-мышки на уровне лучших образцов жанра.

Почему затягивает: почти часовые серии с постановкой уровня большого кино: Берлин, Мюнхен, Будапешт, Хорватия. Главный козырь — герой-антагонист, за которым невероятно интересно наблюдать: хладнокровный, обаятельный и абсолютно аморальный. Сериал уже продлён на второй сезон.

Почему вы о нём не слышали: релиз прошёл на европейских платформах без громкой кампании, а в русскоязычном сегменте его просто захлестнули более раскрученные новинки.

4. «Ничего не говори» (Say Nothing) — историческая драма, от которой не оторваться

FX · 2024 · 9 серий · рейтинг IMDb ≈ 7.9

О чём: Белфаст, 1970-е. Две молодые сестры становятся легендами вооружённого подполья, а десятилетия спустя смертельно опасным вопросом остаётся судьба женщины, исчезнувшей в одну из тех ночей. Экранизация документального бестселлера Патрика Раддена Киффа.

Почему затягивает: это одновременно криминальный детектив и трагедия, где нет «хороших» и «плохих» — только люди, застрявшие в истории. Рассказывает законченную историю (лимитед-сериал) — идеально для тех, кто устал от бесконечных многосезонок.

Почему вы о нём не слышали: FX почти не представлен в русскоязычных онлайн-кинотеатрах, а тема Северной Ирландии кажется «слишком британской». Зря: критики назвали его одним из лучших сериалов года.

5. «Рипли» (Ripley) — гипнотический нуар в чёрно-белом формате

Netflix · 2024 · 8 серий · рейтинг IMDb ≈ 7.9

О чём: Нью-Йорк 1960-х. Мошенник Том Рипли получает задание: убедить мота Дики Гринлифа вернуться домой из Италии. Как именно это закончится — знает каждый, кто читал Патрицию Хайсмит или видел фильм 1999 года. А как именно к этому придёт Зайллян — не знает никто.

Почему затягивает: режиссёр Стивен Зайллян («Список Шиндлера») снял сериал в чёрно-белом изображении, и каждый кадр здесь — картина. Эндрю Скотт играет хамелеона так, что не оторваться. Несколько прайм-тайм «Эмми», в том числе за операторскую работу, — заслуженно.

Почему вы о нём не слышали: чёрно-белая картинка отпугивает «с инфовизора», а знакомый сюжет 1999 года заставил многих решить, что ремейк не нужен. Это не ремейк — это другая, более холодная и коварная версия.

Бонус для дочитавших: «Патриот» (2017–2018)

Amazon Prime · 2 сезона · рейтинг IMDb ≈ 8.0

Формально не «новый», но это самый недооценённый сериал десятилетия. Офицер разведки устраивается рядовым инженером в люксембургский офис промышленной компании ради секретной операции — и его жизнь превращается в абсурдистский кошмар, который он переживает, распевая фолк-песни о своих чувствах. Мрачная трагикомедия с уникальным тоном: критики годами называли её «лучшим сериалом, который никто не смотрит». История полностью завершена.

Сводная таблица (удобно сохранить)

Сериал Год Платформа Объём IMDb Жанр Медленные лошади 2022–… Apple TV+ 4 сезона × 6 серий ≈ 8.2 шпионский триллер Грызня 2023 Netflix 10 серий ≈ 7.8 драмеди День Шакала 2024 Sky/Peacock 10 серий ≈ 8.0 триллер Ничего не говори 2024 FX 9 серий ≈ 7.9 историческая драма Рипли 2024 Netflix 8 серий ≈ 7.9 криминальный нуар Патриот (бонус) 2017–2018 Amazon Prime 2 сезона ≈ 8.0 абсурдистская драмедия

Рейтинги IMDb — на момент подготовки материала и могут меняться; доступность платформ зависит от региона.

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