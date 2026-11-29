В эти дни в Казани идет VIII чемпионат мира по мас-рестлингу среди мужчин и женщин. За звание сильнейших борются спортсмены из 51 страны мира. Международные соревнования объединили представителей разных континентов, став площадкой для спортивного соперничества, культурного обмена и укрепления дружеских связей между народами.

В сборной России много якутян. Ведь Якутия – родоначальница этого вида спорта, который покорил все континенты. Понятна гордость нашей республики.

Судя по фото, опубликованным на сайте Ил Тумэна, помимо спортсменов и тренеров, а так же участников культурной программы, в Казань полетела целая толпа якутских чиновников.

Так ли необходимо присутствие всех этих руководителей на высоком спортивном мероприятии? Оправданы ли расходы бюджета на все эти командировки? Или якутские чиновники гуляют по спортивным соревнованиям на свои кровные?

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Когда в Якутии разразился жестокий кризис ЖКХ. Ушли в отставку министр ЖКХиЭ, генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)», энергетики подали иск в суд к властям Якутии. Не хватает денег на субсидии авиабилетов жителям Арктики. Нет компенсации частным детсадам в Якутске. Работников культуры планируют отправлять в годовые неоплачиваемые отпуска. Крупные спортобъекты республики отключают от света и тепла за неуплату. И на многое, многое другое в республике катастрофически не хватает денег.

А на массовые командировки чиновников на спортивные мероприятия – есть!

К обычным болельщикам, которые приехали в Казань за свой счет – вопросов нет. Вот они — молодцы!

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