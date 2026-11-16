Третий срок вместо «территориальной целостности»: зачем в Якутии переписывают Конституцию?

Дан официальный старт изменению Основного закона Якутии. На заседании Конституционной комиссии под руководством главы республики Айсена Николаева 16 ноября рассмотрены два резонансных депутатских законопроекта. Первый снимает запрет на избрание Ил Дархана более двух сроков подряд, второй — корректирует территориальный статус республики, закрепляя в нем островную часть и убирая формулировку о «территориальной целостности». Обе инициативы уже раскололи общественное мнение, в деталях разбирается SakhaLife.

Заседание Конституционной комиссии стало обязательной отправной точкой для запуска процедуры пересмотра республиканского Основного закона. Комиссия рассмотрела две инициативы, внесенные этой осенью депутатами Ил Тумэна. Айсен Николаев призвал членов комиссии к тщательной правовой проработке каждого пункта, после чего оба документа направили на экспертизу в рабочие органы

Первый законопроект, инициированный парламентариями Павлом Петровым и Андреем Николаевым, предлагает признать утратившей силу норму статьи 69 Конституции Якутии. Сейчас она прямо запрещает одному и тому же лицу занимать пост главы республики более двух сроков подряд.

Принятие этой поправки фактически расчищает путь на третий срок действующему главе Айсену Николаеву, а в перспективе — и его преемникам.

Перед схожей политической дилеммой республика уже стояла в начале нулевых, когда подходил к концу второй срок первого президента Якутии Михаила Николаева. Тогда, несмотря на дискуссии в элитах, менять Основной закон ради пролонгации полномочий не стали, и в республике произошла плановая смена власти.

Однако сегодня политический и правовой контекст принципиально иной, что породило в регионе две непримиримые позиции.

Авторы законопроекта подчеркивают, что речь идет прежде всего о приведении республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Принятый в декабре 2021 года закон № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» снял федеральный лимит на количество губернаторских сроков, оставив этот вопрос на усмотрение регионов. Почти все субъекты страны уже убрали эти барьеры — норма о двух сроках подряд на сегодняшний день сохранилась лишь в двух регионах России: Якутии и Севастополе.

Фракция партии «Новые люди» в Ил Тумэне и часть наблюдателей расценивают инициативу как фактическое «обнуление» сроков. Критики указывают, что отмена ограничения размывает принцип сменяемости власти и ломает сложившуюся политическую традицию республики, заложенную еще при первом президенте.

Второй пакет поправок, подготовленный депутатами Афанасием Владимировым, Еленой Голомаревой и Игорем Григорьевым, касается территориального устройства, прав граждан и судебной системы. Инициатива вызвала не менее острую полемику в информационном поле.

Власти и авторы законопроекта настаивают на том, что поправки носят юридико-технический характер. Зампред правительства Ольга Балабкина отметила, что в действующем Основном законе статус островов не закреплен вовсе. Вице-спикер Ил Тумэна Афанасий Владимиров пояснил, что в Конституции 1992 года был допущен правовой пробел: Новосибирские, Ляховские и Медвежьи острова не были прописаны отдельно как территория Якутии. По его словам, фиксация материковой и островной частей, а также принадлежности северных улусов к сухопутным территориям Арктической зоны РФ необходима для юридической защиты природных ресурсов, отстаивания интересов республики при развитии Северного морского пути и привлечения федерального финансирования.

Критики в блогосфере и пабликах обратили внимание на обратную сторону документа — из трех статей Конституции предлагается исключить само понятие «территориальная целостность» Якутии. Оппоненты поправок усмотрели в этом «размывание республиканской самостоятельности» и отказ от остатков конституционного статуса, заложенного в 1990-ые.

Афанасий Владимиров парировал, что тревоги напрасны: понятие заменяется формулировкой о «единстве и неделимости территории» в составе Российской Федерации, а ключевая гарантия — невозможность изменения границ Якутии без ее согласия — остается в тексте незыблемой.

Оба законопроекта ушли на закрытую экспертную и редакционную доработку в профильные группы Конституционной комиссии. Однако после получения заключений документы вернутся в Ил Тумэн, а затем по закону будут вынесены на широкое публичное обсуждение. Именно на общественных слушаниях две полярные точки зрения столкнутся в открытой дискуссии.