Картофельные драники с хрустящей корочкой: готовлю на завтрак вместо надоевших бутербродов — простой рецепт из обычной картошки

картофельные драники с хрустящей корочкой

Бывает, что обычная картошка способна удивить сильнее, чем дорогие деликатесы! Стоит натереть её на тёрке, добавить лук и несколько простых ингредиентов — и через 20 минут на столе уже красуются аппетитные драники с золотистой корочкой. Снаружи они приятно хрустят, а внутри остаются мягкими и нежными.

У меня этот рецепт выручает особенно часто, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное на завтрак, но совершенно нет желания возиться со сложными блюдами. Продукты самые доступные, готовится всё быстро, а результат получается таким аппетитным, что драники исчезают со стола буквально за считаные минуты.

Но есть один важный секрет: чтобы драники не превратились в мягкие картофельные оладьи, а получились именно румяными и хрустящими, нужно правильно подготовить картофель. Расскажу, как я их готовлю и какие маленькие хитрости помогают добиться идеальной корочки.

Что понадобится для приготовления

На 3–4 порции возьмите:

Картофель — 600 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйцо — 1 штука;

пшеничная мука — 2 столовые ложки;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по желанию;

растительное масло — для жарки.

Для подачи:

сметана;

свежий укроп;

зелёный лук по желанию.

Как приготовить картофельные драники с хрустящей корочкой

Шаг 1. Натираем картофель.

Картофель очищаю, промываю и натираю на средней или крупной тёрке. Мне нравится, когда в драниках чувствуются небольшие картофельные волокна: так они получаются особенно аппетитными.

Шаг 2. Добавляем лук.

Лук натираю на той же тёрке или очень мелко нарезаю. Он придаёт драникам аромат и помогает картофельной массе медленнее темнеть.

Если картофель выделил много жидкости, слегка отжимаю его. Это один из главных секретов хрустящей корочки.

Шаг 3. Замешиваем картофельную массу.

Добавляю яйцо, муку, соль и немного чёрного перца. Всё хорошо перемешиваю. Масса должна быть достаточно густой, чтобы её можно было выкладывать ложкой на сковороду.

Шаг 4. Обжариваем до золотистого цвета.

На сковороду наливаю растительное масло и хорошо разогреваю. Выкладываю картофельную массу столовой ложкой, формируя небольшие лепёшки.

Обжариваю на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны. Не стоит делать огонь слишком сильным: драники должны успеть приготовиться внутри, а не только подрумяниться снаружи.

Шаг 5. Подаём к столу.

Готовые драники выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Затем перекладываю на тарелку, добавляю сметану и посыпаю свежим укропом.

Вот и всё! Ароматный завтрак готов. Лучше всего есть драники горячими, пока корочка остаётся хрустящей.

Пять секретов действительно вкусных драников

За время приготовления я выделила несколько важных хитростей, которые помогают получить особенно удачный результат.

Выбирайте правильный картофель. Лучше подходят крахмалистые сорта, которые хорошо держат форму. Не оставляйте картофельную массу надолго. После натирания желательно сразу приступать к жарке, чтобы картофель не успел потемнеть. Убирайте лишнюю жидкость. Чем меньше влаги в картофельной массе, тем легче получить красивую румяную корочку. Не перебарщивайте с мукой. Если её слишком много, драники становятся плотными и теряют свою нежную текстуру. Жарьте небольшими порциями. Не выкладывайте слишком много драников одновременно, иначе температура масла снизится и корочка получится менее хрустящей.

С чем подавать картофельные драники?

Классический вариант со сметаной всегда беспроигрышный. Но если хочется разнообразия, попробуйте другие сочетания:

С жареными грибами и луком. Получается особенно ароматно и сытно.

Получается особенно ароматно и сытно. С чесночным соусом. Подойдёт любителям пикантных вкусов.

Подойдёт любителям пикантных вкусов. С малосольной рыбой. Необычный вариант для праздничного завтрака.

Необычный вариант для праздничного завтрака. С домашним творожным соусом. Нежное дополнение к хрустящему картофелю.

Нежное дополнение к хрустящему картофелю. Со свежими овощами и зеленью. Хороший вариант для тех, кто любит более лёгкую подачу.

Можно также добавить в картофельную массу немного измельчённого чеснока или свежей зелени. А если хочется сделать блюдо более сытным, попробуйте приготовить драники с грибной или сырной начинкой.

Сколько времени потребуется?

Параметр Значение Подготовка продуктов 10 минут Приготовление 10–15 минут Общее время 20–25 минут Количество 3–4 порции Сложность Простая

Почему этот рецепт стоит сохранить?

Картофельные драники — прекрасный пример того, как из доступных продуктов можно приготовить настоящий домашний завтрак. Не нужно покупать дорогие ингредиенты, долго замешивать тесто или использовать сложную технику.

Я люблю этот рецепт за простоту, доступность и тот самый аппетитный аромат жареной картошки, который мгновенно собирает всех на кухне.

Попробуйте приготовить такие драники в ближайшее утро. Возможно, после этого обычные бутерброды ещё долго не захочется видеть на завтрак!

А ещё не бойтесь экспериментировать с добавками: иногда достаточно немного грибов, сыра или зелени, чтобы привычное блюдо заиграло новыми вкусами.

А вы любите картофельные драники? С чем подаёте их чаще всего — со сметаной, грибами или чесночным соусом? Делитесь своими секретами в комментариях!

Читайте также: Как приготовить картофельные драники — вкусными получатся точно