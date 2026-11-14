Айсен Николаев: Мое поручение выполнено к 15 ноября

Как сегодня доложил мне первый заместитель Председателя Правительства республики Николай Владимирович Бочков, все муниципальные районы и города Якутии получили паспорта готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов, сообщил глава Якутии в max.ru/aisen_nikolaev

Ранее данное мною поручение обеспечить готовность районов и городов к 15 ноября выполнено. Тогда основная часть замечаний Ростехнадзора касалась нормативных документов. Глава Якутии поручил Правительству республики совместно с главами муниципалитетов в течение недели устранить замечания и завершить работу по получению паспортов готовности.

Впереди самые холодные месяцы. Поручил главам районов и городов ежедневно контролировать работу объектов теплоснабжения и готовность аварийных служб. Люди должны быть уверены в надёжном теплоснабжении своих домов и социальных объектов даже в самые сильные морозы.

Погрелись — и хватит: Холода вернулись